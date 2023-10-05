Gazze'de Ulusal Kültürel Miras Günü Geleneksel Yemeklerle Kutlandı

Gazze'de düzenlenen etkinlikte, nesilden nesile aktarılan geleneksel yemekler Filistin kültürel mirasının bir parçası olarak sergilendi. Filistin'e özgü birçok yemek beğeniye sunuldu.

Gazze'de "Ulusal Kültürel Miras Günü", nesilden nesile aktarılan kültürel mirasın bir parçası olan geleneksel yemeklerle kutlandı.

Gazze Belediyesine bağlı Sanat ve El Sanatları Köyü tarafından Reşad eş-Şevva Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Filistin'e özgü Kıdra, Meftul, Sumagıyye, Rumaniyye, Musahhan, Felafil, Musaffen gibi çok sayıda yemek beğeniye sunuldu.

AA muhabirine konuşan Sanat ve El Sanatları Köyü Müdürü Nehad Şakliyye, "Kendilerine özel kimliğe, medeniyete ve mirasa sahip bir halkın olduğunu ve topraklarına dönmesi gerektiğini göstermek için Filistin kültürel mirasının parçası olan geleneksel yemeklere ışık tutuyoruz." dedi.

Bu etkinliğin Filistin Mutfak Sanatları Derneği'nin işbirliğiyle ve 30'dan fazla erkek ve kadın şefin katılımıyla gerçekleştiğine işaret eden Şakliyye, bu günde Filistin'e özgü yemeklerin tadına bakılması, Filistin kimliğinin korunması ve eski yemeklerin hatırlanmasını istediklerini kaydetti.

Şakliyye, söz konusu yemeklerin her binin Nablus'ta ünlü olan ve İsrail'in çalmaya çalıştığı Nablus künefesi gibi bir Filistin bölgesine ve şehrine ait olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in ulusal yemekleri arasında sınıflandırdığı falafel ve humusun da aralarında olduğu "Filistin Kahvaltısı" kategorisinde etkinliğe katılan Şef Rula Kayşavi, etkinliğe "vatanının mirasını korumak için katıldığını" söyledi.

"Etkinlik katılımcıları, çalma girişimlerine karşı korumamız ve savunmamız gereken Filistin mirasının bir parçası olan yemekleri sergiliyor." diyen Kayşavi, Filistin kültür kurumlarına kültürel mirası korumak için kurslar ve atölyeler düzenlemeye çağırdı.

Filistin Bakanlar Kurulu tarafından 1999 yılında onaylanan "Ulusal Kültürel Miras Günü" her yıl 7 Ekim'de Filistinliler tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.