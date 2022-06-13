Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi öğrencileri, başarılarını yılsonu gösterileriyle taçlandırdı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi'nin, resim, müzik ve görsel sanatlarda yıl boyunca düzenlediği eğitimlere katılan öğrenciler, yılsonu gösterilerinde yeteneklerini sergiledi. Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Gaziosmanpaşa ilçemizde genç bir nüfusa sahibiz. Her bir gencimizin en az bir spor dalıyla, bir kültür alanıyla ve bir sanat alanıyla ilgilenmesi bizim için önemli" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi'nin öğrencileri iki gün süren etkinliklerde gitar, keman, davul performanslarından senfoni orkestrasına, halk oyunlarından tiyatro gösterilerine ve korolara birçok branşta yeteneklerini gösterdi. Öğrencilerin hazırladığı resim sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Usta, sanat akademisi eğitimlerini tamamlayan öğrencilere katılım sertifikası verdi. Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi Yıl Sonu Şenliği'ne, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"KÜLTÜR, SANAT; EĞİTİMDE GENÇLERİMİZİN BAŞARILI OLMASININ YOLUNU AÇAN ÇOK ÖNEMLİ BİR DAYANAK"

Sanat akademisi bünyesinde eğitim alan gençleri ve ailelerini tebrik eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Eğitim çatısı altında, kültür sanat ve sporun önemli olduğunu belirttik ve yaptığımız bütün çalışmalarda, bu şehirde kültürü, sanatı, sporu yaygınlaştırmamız gerekli dedik. 2014 yılında bu startı verdik. Kültür, sanat gerçekten bir ihtiyaç ve aynı zamanda eğitimi güçlendiren, eğitimde gençlerimizin başarılı olmasının yolunu açan çok önemli bir dayanak. Gaziosmanpaşa ilçemizde genç bir nüfusa sahibiz. Her bir gencimizin en az bir spor dalıyla, bir kültür alanıyla ve bir sanat alanıyla ilgilenmesi bizim için önemli. Bunu başaran öğrenciler eğitimde de başarılı oluyor" diye konuştu.

"GAZİOSMANPAŞA SENFONİ ORKESTRASINDA YER ALIYORUM"

Sanat akademisi öğrencisi Mehmet Efe Özcan, "2018 yılında buraya başladım. İlk baştaki, öğrencilerden birisiyim. Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrasında yer alıyorum. Çeşitli etkinliklerde de yer aldım daha öncesinde. Herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Sanat akademisi öğrencisi Nehir Ergin de, "Şu anda iki yıldır gitar dersi alıyorum. Aynı zamanda senfoetnik orkestrasında gitar çalıyorum. Başta çok heyecanlıydım ama sonra seyircileri görünce bir de birkaç parça daha çalınca alıştım. Ben güzel geçtiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat