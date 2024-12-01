Gaziantepli kutnu dokuma ustası "Yaşayan İnsan Hazinesi" olmaktan gurur duyuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen kutnu dokuma ustası Abdulkadir Mekki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı ödülün gururunu yaşadığını söyledi.

"Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"nü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan kutnu dokuma ustası Abdulkadir Mekki, Yeni Han'daki dükkanında kutnu dokumacılığını el tezgahında yaşatıyor.

Mekki, AA muhabirine, yaklaşık 60 yıldır kutnu kumaşı ürettiğini anlattı.

Kutnu kumaşının Selçuklular dönemine dayanan tarihi bir kumaş olduğunu belirten Mekki, şöyle konuştu:

"Osmanlılar döneminde de kutnu kumaşı kullanılmıştır. Şimdi de günümüze kadar uzandı. Tüm ailem bu işi yapıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bir mesleğimiz var. Kentin yöneticileri başta vali olmak üzere tüm yetkililer kutnu kumaşına destek veriyor. Gaziantep Üniversitesine de tezgah kurduk. Olgunlaşma Enstitüsünde eğitim yapıyoruz. Bu mesleğin ortaokullarda da görülmesi için Cumhurbaşkanı'na ilettik. Olursa öğrencilere biz de eğitim vermeye hazırız."

"Bu ödülü almak ayrı bir onur verici

Kutnu kumaşının ana 7 ustasının bulunduğunu, bu ustaların da yaşının bayağı ilerlediğini ve mesleklerinde zorlandıklarını ifade eden Mekki, gençlerin bu meslekte yetişmesi gerektiğini kaydetti.

Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Mekki, "Bu ödülü almak ayrı bir onur verici. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'in selamını ilettim. Kendisi de Gaziantep'e selamlarını iletti. Allah razı olsun. Bu ödülü almak büyük bir mutluluk. Gaziantep adına 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü alan ikinci kişiyim. Seçilerek bu ödülü aldım. Gaziantep'te bakırcılar, sedefçiler gibi birçok el sanatı mesleği var. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu meslek dallarında emek veren kişiler de ödül alır." diye konuştu.