Gaziantep, YÜCİDER-Gİ'nin 3. sayısının lansmanına ev sahipliği yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Yöresel Ürünüler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) tarafından çıkarılan YÜCİDER-Gİ'nin 3'üncü sayısının lansmanı yapıldı.

102 coğrafi işaretli ürünü ve 1 adet geleneksel ürünü ile Türkiye'nin en fazla coğrafi işaret tesciline sahip ili olan Gaziantep, Cumhuriyetin 100'üncü yılına armağan edilen YÜCİDER-Gİ'nin yeni sayısının lansmanına ev sahipliği yaptı. Panorama 25 Aralık Müzesi'nde yapılan tanıtım toplantısında coğrafi işaretler hakkında detaylı bilgi verilerek, farkındalık oluşturmayı hedefleyen derginin tanıtımı yapıldı. 9 ana başlıkta, 33 yazarın katılımıyla hazırlanan 656 sayfalık dergi hakkında slayt gösterimi yapıldı.

Tanıtım toplantısı YÜCİTA'nın tanıtım videosu ile başlarken protokol konuşmaları sonrası katılımcılarla soru cevap yapıldı.

"Bulunduğumuz coğrafya bereket demek"

Tanıtım toplantısında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgede yazılı tarihin çok az bulunduğunu, buna rağmen sözlü tarihin ön planda olduğunu belirterek, dergilerin bu konuda önemli olduğunu söyledi. Şahin, "Dergi çıkarmak herkesin harcı değil. Hazırlamak büyük bir beşeri sermaye gerektiriyor. 2008'de Gaziantep Sanayi Odası baklavanın coğrafi işareti alınana kadar Anadolu'da coğrafi işaret alınmamıştı. Çok geç kaldık. Anadolu'nun zenginliği başkalarının mutfağında sahiplenildi. 2014 yılından itibaren göreve geldiğimizde çalışmalara başlayarak yapılması gerekenleri öğrendik. Bu şehrin bir hikayesi var. Bu hikaye İpekyolu'ndan Baharat Yolu'ndan kalkınma yolundan geliyor. Bulunduğumuz coğrafya bereket demek. Dünyayı okumamız bilgi ekonomisini yakalamamız lazım. Bunu gençlerimizle başaracağız. Dergi deyip geçmeyin. İçinde bir kültür var. Kültür kimliktir. Diğerlerinden ayıran bizi kimliğimizdir" dedi.

"Yöresel ürünler meselesine büyük önem veriyorum"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise konuşmasında toplantının önemine vurgu yaparak, "Yöresel ürünler meselesine büyük önem veriyorum. Yurtdışını gördüğünüz zaman bu meselenin farkına varıyorsunuz. Konuşmalar yapılırken bize bu çalışmaları yaptıran şey bir çıkar değil vatan, memleket sevgisi. Coğrafi işaretli ürünler binlerce yıllık tarihimizin, ecdadımızın bize aktardığı şeyler ve bunlara sahip çıkmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Gaziantep, bütün ilklerin başlangıcını yapan bir il"

Tarım ve Orman Bakanlığı Önceki Dönem Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ise Anadolu'nun endemik çeşitliliğin Avrupa'nın toplamından daha fazla olduğuna dikkat çekerek, "Kırsal kalkınma, bölgede ekonomi oluşturması, uygarlıklarımızın getirdiği derin yemek kültürünün lezzetinin kaybolmaması, tariflerin tek düzeleşmemesi için mutlaka sahip çıkılması gereken bir değer. Koruyucu ve onarıcı tarım dünyada çok fazla konuşuluyor. Gaziantep, bütün ilklerin başlangıcını yapan bir il. Konunun öneminin anlayan, hazmeden, farkındalığı çok yüksek ve katkı sağlayan bir il" ifadelerini kullandı.

Programda YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, YÜCİTA'nın geldiği aşamada Gaziantep'te derginin lansmanını yapmaktan gurur duyduğunu söyleyerek, "Gaziantep hem Türkiye'nin hem de dünyanın kentler arasındaki coğrafi işaret yarışmasında lider kenti dünya birincisi. Türkiye'de çok fazla bir coğrafi işaret potansiyeli var. Coğrafi işaretler sistemiyle değerlendirmek çok önemli. Bu kapsamda bu konuda bugün bu programa ev sahipliği yapan Başkan Şahin'e en büyük teşekkürüm" dedi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 5 yıl içerisinde 4 coğrafi işaret aldıklarını vurgulayarak, "Araştırınca çok önemli bir kültür öğesi ve yaşam biçimi olduğunu gördük. En bereketli topraklardan biri olan Mezopotamya'dayız. Bu bölgedeki ürünlerin değerli olması gayet doğal. Zenginliğimizin farkına varmak gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP