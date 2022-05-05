Gaziantep'teki Yaban Hayatı Koruma Parkı bayramda 235 bini kişiyi ağırladı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Gaziantep'teki Yaban Hayatı Koruma Parkı'nı bayramda 235 bini kişi gezdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin önemli turistik noktalarından ve barındırdığı tür bakımından dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında gösterilen parkı, arife günü dahil 4 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince 235 bin kişi ziyaret etti.

Ziyaretçiler, parkın yeni üyesi ve 10 bin doğumda bir rastlanabilen tür olarak dikkati çeken albino Bengal kaplanı yavrusu "Kartopu"na ilgi gösterdi.

Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmaları ve deneyimlerini yansıttığı "Space Adventure Sergisi" ve kentteki müzelere de 41 bin 840 ziyaretçi geldi.