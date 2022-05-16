Gaziantep'teki Mutlu Kafe'ye İspanya'dan 'özel stajyerler' geldi

GAZİANTEP (AA) - İspanya'dan Gaziantep'e gelen özel gereksinimli 4 öğrenci, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki down sendromlu gençlerin çalıştığı Mutlu Kafe'de, uygulamalı eğitim görerek becerilerini geliştiriyor.

Erasmus programı kapsamında yaşları 15 ile 20 arasında değişen down sendromlu ve zihinsel engelli 4 İspanyol genç, öğretmenleriyle Gaziantep'e geldi.

Özel gereksinimli gençler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Masal Parkı içerisinde faaliyet gösteren ve down sendromluların çalıştığı Mutlu Kafe'de garsonluk, komilik, servis hazırlanması, sofra düzeni gibi konularda eğitim alarak, uygulama yapmaya başladı.

Kafede bir hafta boyunca müşterilerden sipariş alarak içecek hazırlayan ve servis yapan İspanyol gençler, Gaziantepli yaşıtlarıyla da eğitmenleri yardımıyla anlaşıyor.

Aldıkları eğitimler sonrası kendi ülkelerinde deneyimlerini paylaşacak olan İspanyol gençler, Türkiye'de bulunmaktan oldukça mutlu. Proje kapsamında Gaziantep'ten de bir grup genç İspanya'ya gönderilecek.

"Burada engelli bireyleri çalışma hayatına kazandırıyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, AA muhabirine, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mutlu Kafe'de çalışan down sendromlu gençlerin hem iş imkanı hem de meslek edinme imkanı bulduğunu belirtti.

Kafeye gelen müşterilerle çalışan gençlerin çok iyi anlaştıklarını anlatan Tolay, "Kafe, engelli bireylerin çalıştığı korumalı iş yeri kanununa göre açılmış bir yer. İşkur üzerinden oluşturulan proje ile açılan kafenin yüzde 50 çalışanı, zihinsel engelli ve down sendromlu çocuklardan oluşuyor. Burada engelli bireyleri çalışma hayatına kazandırıyoruz. Bu kardeşlerimize fırsat verip farkındalık oluşturmak istedik. İlk olarak bu kardeşlerimiz eğitimden geçti. Daha sonra çalışmaya başladı. Burada çeşitli etkinlikleri beraberinde yürütüyoruz. İlimizdeki tüm down sendromlu ve zihinsel engelli bireylere burada sosyal anlamda eğitimler veriyoruz. Aileler de bu arada nefes almış oluyor." dedi.

"Biz de İspanya'ya gidip gelen kardeşlerimizi çalışma ortamında ziyaret edeceğiz"

Tolay, yurt dışındaki benzer uygulama yapan yerlerle de bağlantılı olduklarını anlatarak, çeşitli programlar çerçevesinde İspanya'dan gençlerin Gaziantep'te eğitim aldığını söyledi.

İspanya'dan gelen gençleri misafir ettikleri için mutlu olduklarını belirten Tolay, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar, burada gördükleri eğitimler sonrası kendi ülkelerine gittikleri zaman çalıştıkları yerlerde kabiliyetini artırmış olacaklar. Biz de ileriki günlerde kafemizde çalışan kardeşlerimizle İspanya'ya gidip buraya gelen kardeşlerimizi ziyaret edip çalışma ortamlarını yaşamak istiyoruz. Böyle bir çalışma yapmak istiyoruz. Ayrıca birçok ilden gelen ziyaretçiler de burayı örnek alıp kendi illerinde bu kafe yapısına uygun çalışma yapma hazırlığında olduklarını biliyoruz. Burası ayrıca Türkiye'de belediye olarak ilk korumalı iş yeri olarak kurulan bir yer. Bu vesileyle Avrupa'ya açıldık. Hedefimiz kıtalararası ülkelere açılmak. Bu imkanları sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederim. Kendisi engellilere çok şey kazandırdı."

"Özel öğrenciler pratik yapma imkanı buldu

İspanya'dan gelen eğitimci Oscar Vadelerde ise özel gereksinimli çocukları eğittiklerini belirterek, "Eğitimler kapsamında Gaziantep'e geldik. Buradaki eğitimlerin farklı olup olmadığını görmek istedik. Çocuklarımız burada staj şeklinde pratik yapma imkanı buldu. Burada olduğumuz için mutluyuz. Okulumuz sadece zihinsel engelli değil, bedensel engelli öğrencileri de kapsamakta. Çeşitli iş alanlarında eğitim vermekteyiz." diye konuştu.

İspanyalı eğitimci Cıbeles Grater ise İspanya'nın Toledo şehrinden Gaziantep'e geldiklerini ve beraberinde özel öğrencileri de getirdiklerini söyledi.

Toledo şehrinin de UNESCO tarafından gastronomi şehri olarak kabul edildiğini ifade eden Grater, "Proje kapsamında Gaziantep'e beraberimizde özel öğrencileri de getirdik. Onlar burada hem eğitim görüyor hem de pratik yapma imkanı buldular. Burada ağırlanmaktan dolayı mutluyuz. Burayı çok beğendik." dedi.