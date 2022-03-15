GAZİANTEP - "Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk" konseri düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP - "Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk" konseri düzenlendi

AA - Mehmet Akif Parlak - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

Gaziantep'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (BAU MEDAM) iş birliğiyle "Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk" konseri gerçekleştirildi.

Gaziantep'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (BAU MEDAM) iş birliğiyle "Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk" konseri gerçekleştirildi.

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde tarihi Ömer Asım Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, sanatçı Yaprak Sayar, klasik Türk müziği ve halk müziği eserlerini seslendirdi.

Konserde Sayar'a, Serkan Halili kanun, Murat Süngü viyolonsel, Alper Uzkur tambur ve Ahmet Cavit Altınkaynak neyle eşlik etti.

Etkinlik protokol üyeleri ve davetliler tarafından beğeniyle izlendi.

GAZİANTEP - Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk konseri düzenlendi

GAZİANTEP - Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk konseri düzenlendi

GAZİANTEP - Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk konseri düzenlendi

GAZİANTEP - Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk konseri düzenlendi

GAZİANTEP - Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk konseri düzenlendi

GAZİANTEP - Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk konseri düzenlendi

GAZİANTEP - Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk konseri düzenlendi

GAZİANTEP - Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk konseri düzenlendi

AA / Mehmet Akif Parlak - Kültür Sanat

Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title