Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Ramazan Kahkesi Tezgahlarda Yerini Aldı

Güncelleme:

Gastronomi kenti Gaziantep'te, ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan kahke, tezgahlarda satışa sunuldu. Ramazan ayının simgelerinden olan bu lezzet, Gaziantep halkı tarafından büyük ilgi görüyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'in yılın 11 ayı beklenilen lezzeti ramazan kahkesi, tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Türkiye'nin ilk gastronomi şehri Gaziantep'te, ramazan sofralarında birbirinden lezzetli yemekler yer alıyor. 11 ayın sultanı ramazanda, kahke ustaları ise özlenen lezzetleri iftara yetiştiriyor. Sabah saat 08.00'de üretime başlayan ustalar, önce hamur kazanında un, şeker, zeytinyağı ve mahlebi karıştırıyor.

Bir süre dinlendirilen hamur, halka biçiminde birleştirilerek şekil veriliyor. Daha sonra üzerine bol susam serpilen ve yumurta akı sürüldükten sonra fırında pişirilen ramazan kahkesi, ezan vaktine yakın saatlerde satışa sunuluyor.

Sadece ramazan ayında bu lezzeti bulabilen Gaziantepliler, 11 ay bekledikleri lezzeti almak için dükkanların önünde sıraya giriyor.

"Bu lezzet 11 ay çıkmaz"

Gaziantep'teki simit üreticilerinden 2'nci kuşak işletmeci Gültekin Babacan, AA muhabirine, yarım asırdır bu lezzeti ürettiklerini söyledi.

Ramazan kahkesinin kent için önemli bir yeri olduğunu aktaran Babacan, şöyle konuştu:

"Bu lezzet 11 ay çıkmaz, sadece ramazan ayında üretilir. 1 ay boyunca tezgahlarda bulunur. Tüm esnaf arkadaşlarımız yapar ve ezana 1 saat kala müşteriler sıraya girer. Çocukluğumuzda çok bekledik ve mücadele ettik. O günden bu güne devam ediyor bu gelenek. Biz de bu lezzetimizle gurur duyuyoruz. Amacımız bizden sonraki kuşaklara bu lezzeti aktarmak. Gaziantep'te ramazan ayında geleneksel lezzet olarak üretiliyor. Ramazan ayında soframızda olmazsa olmazımız."

Kentte herkesin ramazan kahkesini sevdiğini ve sofrasında bulundurduğunu anlatan Babacan, bu lezzetin ramazan ayının simgelerinden olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"11 ay boyunca bunu bekleyen insanlar var. Ramazan ayına özel ilk gün yoğunluk olur. Bütün halkımız bunu 11 ayın özlemi olarak herkes sofrasında bulundurur. Ramazan pidesiyle arasında fark var. İçerisinde mahlep var. Bu iftar saatinde tüketilir, çayla tüketilir, sahur vaktinde tüketilir. 11 ay boyunca bu lezzeti bulamazsınız. Bayramda biter bayramdan sonra 11 ay daha beklenir."

"Çocukluğumdan beri bu lezzeti tüketiyorum"

Kahke ustası Bünyamin Babacan da böyle geleneksel bir ürünün müşteriyle buluşmasından keyif aldığını söyledi.

Hamurun içerisindeki malzemelerin birleşmesiyle güzel bir lezzetin ortaya çıktığını dile getiren Babacan, "Sabah saatlerinde üretmeye başlar, akşam saatine kadar üretiriz." dedi.

Müşterilerden Sedat Sarmış ise yaklaşık 50 yıldır kahke aldığını söyleyerek, "Çocukluğumdan beri bu lezzeti tüketiyorum. Ramazan ayında bunu alırız. Yöremizin kültürel bir yiyeceği, onun için alıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Gaziantep Gastronomi Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ömer Urgun kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ömer Urgun kaç yaşında, nereli? Samet Koçlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Samet Koçlu kaç yaşında, nereli? Ömer Hakverdi kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Ömer Hakverdi kaç yaşında, nereli? Erdal Hatipoğlu kimdir? AK Parti Adana- Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İsmet Temel kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı İsmet Temel kaç yaşında, nereli? Veli Vural kimdir? AK Parti Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Veli Vural kaç yaşında, nereli? Cemil Cebir kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Cemil Cebir kaç yaşında, nereli? Fahrettin Karakurt kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Fahrettin Karakurt kaç yaşında, nereli? Küçükağa Hacıefendioğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Küçükağa Hacıefendioğlu kaç yaşında, nereli? Özdemir Manavoğlu kimdir? AK Parti Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Yavan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mehmet Yavan kaç yaşında, nereli? Hüseyin Orhantekin kimdir? Cumhur İttifakı Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hüseyin Orhantekin kaç yaşında, nereli? Nevzat Şavluk kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Nevzat Şavluk kaç yaşında, nereli? Rıza Sümer kimdir? AK Parti Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer kaç yaşında, nereli? Jülide Gençer kimdir? Memleket Partisi İzmir Urla Belediye Başkan Adayı Jülide Gençer kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title