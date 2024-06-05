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Gaziantep'te Mozaik Sanatçısı Geri Dönüşümü Anlatıyor

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Gaziantep'te mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü, ayakkabı imalatında ortaya çıkan atıklarla resmettiği kaplan eseriyle geri dönüşümü anlatarak çevre bilincinin oluşmasını hedefliyor.

Gaziantep'te mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü, ayakkabı imalatında ortaya çıkan atıklarla resmettiği kaplan eseriyle geri dönüşümü anlatarak çevre bilincinin oluşmasını hedefliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Gülçin Sökücü, kentin üretimde Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığı ayakkabı sektörünün atıklarıyla mozaik sanatını birleştirdi.

Ayakkabı ve terliğin iç kısımlarında kullanılan farklı renklerdeki plastiklerle yaklaşık 2 metrekarelik tuvalde kaplan resmeden Sökücü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Başkent Millet Bahçesi'nde "Hepimizin bir dünyası var" temasıyla düzenlenecek "ÇEVREFEST"e katılacak.

Mozaik sanatçısı Sökücü, AA muhabirine, ayakkabı sektöründeki atıkların çok renkli olduğunu söyledi.

Bu renklerden etkilendiğini ifade eden Sökücü, "Kaplan figürü yapmayı seçtim. Çünkü kaplan güç timsali bir hayvan. Geri dönüşümle güç kazanacağımıza inanıyoruz. Çevreyi korumak adına geri dönüşüm biliyorsunuz dünyanın gündeminde. Kaplanın gücüyle sanatın gücünü birleştirip geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratalım istedik. Bu kentin bazı materyallerini ön plana çıkaralım, sanayiciyi bilinçlendirelim istedik. Çalışmalarla geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacağız." diye konuştu.

Dünyanın daha yaşanabilir bir yer olması için çalıştıklarını kaydeden Sökücü, "Bu atıklar doğaya çok zarar veriyor. Dünyayı ve geleceğimizi korumak adına geri dönüşüm sanatı, sürdürülebilir sanat önem kazanıyor. Hedefimiz, hayatımızdan çıkardığımız materyalleri tekrar hayata katarak tüketimin önüne geçip üretimi arttırmak ve çevreye doğaya katkı sağlamak." dedi.

Yaptığı eser hakkında bilgi veren Sökücü, "Dikkat ettiğimiz şey renkleri kullanmak ve tamamen atık olması. Doğada erimeyen, zarar veren yok edilmesi zor olan materyalleri özellikle göz önüne sermek istedik. Bunların zamanla verdiği zarara dikkat çekmek istedik. Burada kullandığımız, ayakkabıların, terliklerin yapımında kullanılan ve atık hale gelen plastikler." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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