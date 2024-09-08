Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Kuaför Öğrencilere Ücretsiz Tıraş Hizmeti Sunuyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 19 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Halit Karakuş, 2024-2025 eğitim öğretim yılının açılışı öncesi öğrencilere ücretsiz tıraş hizmeti sunuyor. Karakuş, her yıl okulların bitiminde öğrencileri ödüllendirdiklerini ve bu yıl da velilere destek olmak amacıyla tüm öğrencileri ücretsiz tıraş ettiğini belirtti.

Gaziantep'te yaklaşık 19 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Halit Karakuş, 2024-2025 eğitim öğretim yılının açılışı öncesi öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor.

Güvenevler Mahallesi'nde kuaförlük yapan Karakuş, bu yıl okulların başlamasına bir gün kala yaklaşık 100 öğrenciyi ücretsiz tıraş etti.

Karakuş, AA muhabirine, her yıl okulların bitiminde öğrencileri ödüllendirdiklerini belirtti.

Teşekkür, taktir belgesi getiren tüm öğrenciyi ücretsiz tıraş ettiklerini ve bu kampanyayı yaklaşık 5 yıldır sürdürdüklerini anlatan Karakuş, şöyle konuştu:

"Bu yıl da velilere destek olmak istedik. Tüm öğrencileri tıraş ediyoruz. Okul başlamadan önce böyle bir kampanya yaptık. 'Sosyal medya hesabımdan tüm öğrencileri ücret tıraş ediyoruz' şeklinde paylaşım yaparak kampanyayı duyurduk. Şu ana kadar 80 kişiyi tıraş ettik. Gün sonunda 100 kişiyi tıraş etmiş oluruz. Öğrencilerimizi mutlu etmeyi seviyoruz."

Karakuş, meslektaşlarının bu yöndeki kampanyaları düzenlemesini temenni ettiğini de sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Metehan Barlık ise yarın okulun açılacağını ve okula gideceğini belirterek, "Tıraşa vereceğim para, cebimde kaldı. O parayla da yarın kantinde harcama yapacağım. Benim için çok iyi oldu. Mutluyum." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Kültür Sanat gaziantep Güncel Kuaför Yaşam

19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

19 gündür aranan Narin'in cansız bedeni bulundu

 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

Öldürülüp çuvala konmuş, üzeri taşla kapatılmış

 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi

Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta
Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Aileyle defalarca görüşen Didem Arslan'dan çok konuşulacak tespit
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yeraltı Canavarı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yeraltı Canavarı filmi ne zaman, nerede çekildi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Eylül 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Eylül Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 8 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir?
title