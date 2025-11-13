Haberler

Gaziantep'te Kırılan Tabaklar Sanat Eserine Dönüştürülüyor

Güncelleme:
Gaziantep'teki Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi, belediye bünyesindeki restoranlardan kazara kırılan tabakları onarıp yöresel lezzetlerle bezeyerek geri dönüşüme kazandırıyor. Ziyaretçilere sıfır atık kavramı ve yerel gastronomi hakkında bilgi veriliyor.

Gaziantep'te belediye bünyesindeki restoranlarda kazara kırılan tabaklar, Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi'nde onarıldıktan sonra üzerine çizilen kentin yöresel lezzetleriyle sanat eserine dönüştürülüyor.

Büyükşehir Belediyesince yaklaşık 1,5 yıl önce tarihi hanın restorasyonu tamamlanarak hizmete sunulan Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi'nde kentin iki ürününün yapım aşamaları aktarılıyor.

Çeşitli atölyelerin düzenlendiği müzede ayrıca porselen atölyesi sorumlusu Behiye Güney tarafından Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki restoranlarda kazara kırılan tabaklar da onarılarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Kırılan tabakların getirildiği müzede, parçalar özel yapıştırıcıyla birleştiriliyor. Üzerine kentin yöresel lezzetlerinin resmedildiği tabaklar daha sonra ziyaretçilere hediye ediliyor.

Müze sorumlusu Hazal Bostancıeri, AA muhabirine, sabun ve pekmezin hikayesinin anlatıldığı müzeyi atölyelerle canlandırdıklarını söyledi.

Ziyaretçilere sıfır atığın önemini anlattıklarını ifade eden Bostancıeri, şöyle konuştu:

"Zeytin ve üzüm, çekirdeğinden yaprağına her aşamada kullanılıyor. İnsan hayatı için değerli ürünler. Üzümü meyve olarak da pekmez olarak tüketiyoruz, çekirdeğini de cilt güzelliğinde kullanıyoruz. Müzede atölyelerle ziyaretçilere deneyim de sunuyoruz. Hikayemizin son aşamasında, iki sıfır atık ürünümüzün buluştuğu geri dönüşüm tabaklarımız var. Büyükşehir Belediyesinin tüm tesisleri birbirini besler. Biz de burada gastronomi tesislerinden gelen kırık tabakları yeniden dönüştürüp, onarıp üzerine Gaziantep ve gastronomisine dair ürünleri işliyoruz ve ziyaretçilerimize anlatıyoruz."

Kırık tabaklar geri dönüştürülüyor

Gelen tabakları önce durumuna göre ayrıştırdıklarını belirten Bostancıeri, "Her şey değerlendirilebilir, tabak kırılmış olabilir ama yeniden dekoratif bir amaç için kullanılabilir. Yine üzümün yaprağının ayrı, çekirdeğinin ayrı kullanılabildiğini anlatarak ziyaretçilerimize farkındalık kazandırmak istiyoruz. Kaynakların tükendiği günümüzde suyu da gıdaları da dikkatli kullanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Porselen atölyesi sorumlusu Behiye Güney de ziyaretçilere geri dönüşüm hakkında bilgi verdiklerini aktararak, "Dönüştürülmeye müsait tabakları onarıp, boyayarak hem turizme kazandırıyoruz hem de misafirlerimizi bilinçlendiriyoruz." dedi.

Kenarları çatlak olan tabakları boyadığını, kırık olanları ise birleştirdikten sonra boyadığını kaydeden Güney, "Kentin gastronomi ve yöresel ürünlerini çiziyoruz. Zeytin ve üzümün çöpü dahi ziyan olmaz, yakacak olarak kullanılır. Biz de burada kırılan tabakları çöpe atmak yerine onararak, boyayarak geri dönüştürüyoruz." diye konuştu.

