Gaziantep'te Hemşeri Dernekleri Festivali 24 Temmuz'da Başlıyor

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9. Hemşeri Dernekleri Festivali, 24-27 Temmuz tarihleri arasında Festivaller Parkı'nda gerçekleştirilecek. Festivalde yerel kültürler tanıtılacak ve yöresel ürünler sunulacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen hemşeri dernekleri festivali 24 Temmuz'da başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan festival, 24-27 Temmuz tarihleri arasında Festivaller Parkı'nda düzenlenecek.

Festival kapsamında kurulan çadırlarda yerel kültürlerini tanıtacak olan dernekler, yöresel ürünler ve yemekleri de vatandaşlarla buluşturacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kültürel öğelerin yer alacağı yöresel oyunlar, yerel sanatçılar tarafından etkinlikler de düzenlenecek.???????

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Kültür Sanat
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