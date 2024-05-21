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Gaziantep'te "Hayata Renk Kat" resim sergisi açıldı

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Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Aile Merkezi'ndeki kadınların hazırladığı ve yağlıboya resimlerden oluşan "Hayata Renk Kat" sergisi açıldı.

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Aile Merkezi'ndeki kadınların hazırladığı ve yağlıboya resimlerden oluşan "Hayata Renk Kat" sergisi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Sanat Galerisi'nde açılan sergide 45 kadının 7 ayda resmettiği 203 yağlıboya eseri yer alıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sergi ve etkinlikleri artırmayı düşündüklerini belirterek, kursiyerlerin eğitim gördüğü mekanları geliştireceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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