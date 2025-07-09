Gaziantep'te Erasmus+ Projesi ile Gençler Avrupa ile Tanışıyor

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Gaziantep'te, 'Erasmus+ KA155 DiscoverEU Inclusion Action' projesi kapsamında 18 yaşındaki öğrenciler Avrupa'nın farklı ülkelerine seyahat ederek kültürel deneyimler kazanacaklar. Proje, iki yıl süresince her üç ayda bir yeni öğrenci kafilesinin yurt dışına gitmesini planlıyor.

Gaziantep'te "Erasmus+ KA155 DiscoverEU Inclusion Action" projesi kapsamında 18 yaşındaki öğrenciler Avrupa ile tanıştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Gençlik Hizmetleri ve Değerler Eğitimi Şube Müdürlüğü ile Divan Araştırma ve Eğitim Derneği iş birliğinde imzalanan protokol kapsamında, Gaziantep'te eğitim gören 18 yaşındaki gençler Avrupa'ya seyahat imkanı buluyor.

Açıklamada, Erasmus+ KA155 DiscoverEU Inclusion Action projesi kapsamında gençlerin Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve İsviçre gibi Avrupa'nın önemli ülkelerini gezerek, buraların büyükelçilikleri, tarihi ve kültürel miras alanları görme şansı elde ettiği belirtildi.

2 yıl boyunca sürmesi planlanan proje kapsamında, 3 ayda bir yeni bir öğrenci kafilesinin Avrupa'nın yolunu tutması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal, gençlik projelerini güçlendirmeye devam edeceklerini, öğrencilerin eğitim hayatının yoğun temposunda moral ve motivasyona da ihtiyaç duyduğunu söyledi.???????

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Kültür Sanat
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