Gaziantep'te 'Dize Film Festivali' düzenlenecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy'dan ilham alan kısa filmlerin yer aldığı festival gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen ve ilhamını Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy'dan alan, ana teması, senaryoları şiirlere bağlı kısa filmlerin gösterime gireceği "Gaziantep Dize Film Festivali" 11 Nisan'da başlayacak.

Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, festivalin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dize Film Festivali Kısa Film Yarışması, temelinde şiiri ve şairi bulundurmaktadır. Festival dönemine özel seçilen şairlerin hayatlarından, yaşayış biçimlerinden, sanatsal yönlerinden, evrensel ve ulusal çerçeveli söylemlerinden izler taşıyan şiirlerden dizelerin ilhamıyla oluşturulan kısa filmleri sunacak. Gösterim tarihleri süresince, herkese açık olacak festival dönemi boyunca, yarışmaya katılan kısa filmler katılımcılara sunulacaktır. Festivalimizin temasına uygun olan ve festival jürisi tarafından belirlenen kriterlere uyan kısa filmler, değerlendirilmeye alınacak ve gösterim süresinin sonunda, farklı başlıklar altında ödüllendirilecek. Dize Film Festivali'nde şiirlerin halkımız adına eşsiz kültür birikimleri, evrensel öğütler içeren yönleri, sevgi ve barış içeren, birlik olmayı, insan olmayı vurgulayan yönleri ele alınacaktır. Her sene için, seçilen üç büyük şairin, hayatını ve şiirlerini merkezine alan kısa filmlerin sergilendiği ve ödüllendirildiği festival sistemi, festivalin temelini oluşturacak."

Türk edebiyatının şairleri ve şiirlerinin gelecek nesillere aktarılması, yapısal gücünün topluma yansıtılması ve tekrar gün yüzüne çıkarılması amaçlanan festivalde, gösterimler 11-13 Nisan'da Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde, 10.00-18.00 saatlerinde bütün vatandaşlara açık ve ücretsiz olacak.

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