Gaziantep'te depremzede müzisyenlere enstrüman dağıtıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Müzsan Federasyonu tarafından hazırlanan "Yıkılan Hayallere Bir Umut Projesi" çerçevesinde depremzede müzisyenlere bir araya gelerek enstrüman dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremde 11 ilde enstrümanı zarar gören depremzedelere Kültür Turizm Bakanlığı desteğiyle Müzsan Federasyonu tarafından "Yıkılan Hayallere Bir Umut Projesi" çerçevesinde enstrüman dağıtıldı. Yoğun katılım ile gerçekleşen programda 188 adet enstrüman dağıtımı gerçekleştirildi. Enstrümanını alan depremzede müzisyenler mutluluğunu gizleyemedi.

"Bizler kötü günlerinizde yanınızda olmak için olan kurumlarız"

Depremzede müzisyenlere her daim yanlarında olduklarını ve enstrüman sorunlarını giderdiklerini belirten Müzsan Federasyonu Başkanı Ahmet Onurlu, "Projemizin ana teması pandemide olduğu gibi depremde de meslek birliklerimiz ve telif hakları genel müdürlüğümüzün de büyük destekleri oldu. Projede yer alan tüm herkese teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 188 arkadaşımıza temin ettiğimiz enstrümanın maliyeti 2 milyon 800 bin TL, bunun bir kısmını bakanlığımız verdi bir kısmını da biz federasyon olarak sponsorlar bulduk. Yine federasyonumuzun bütçesinden bir takım aidatlardan gelen desteği buraya aktardık. Allah nasip ederse birazdan da burada il dışından gelen arkadaşlarımıza enstrümanlarını takdim edeceğiz. Bizler kötü günlerinizde yanınızda olmak için olan kurumlarız. Meslek birlikleri, federasyonlar ve vakıflar zor günlerinizde sizlerin sosyal haklarını savunmakla, sizlerin sosyal güvencenizi sağlamakla ve böyle bir zor günde arkanızda durmak için varlar. Sizden tek ricam ihtiyacı olmayanlar arkadaşlarımız bu enstrümanları almasınlar" dedi.

"İnşallah yaralarınıza bir merhem olur"

Proje depremzede müzisyenlerin büyük ölçüde enstrüman sorununu gidereceğini aktaran Gaziantep Vali Vekili Anıl Alkan, "Bir müzisyenin olmazsa olmaz en temel ihtiyacı enstrümanıdır. Çünkü bu sizin ekmek tekneniz. Bu ihtiyaç sizler için asli bir ihtiyaç. Ekmek kadar su kadar, barınacak bir dam kadar önemli bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla bu ihtiyacı karşılamak adına Ahmet Bey'in yaptığı çalışmayı tebrik ediyoruz. İnşallah bu sizin yaralarınıza bir merhem olur" şeklinde konuştu.

Depremzede müzisyenlerin eksiklerini giderdiği için proje adına Müzsan Federasyonu Ahmet Onurlu 'ya teşekkür eden Mesam Başkanı Recep Ergül, "Nasıl ki asker silahsız olmaz, müzisyen de enstrümansız olmaz. Bu yönüyle bu organizasyonda emeği geçen Ahmet Onurlu 'ya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Düzenlenen programa başta Müzsan Federasyonu Başkanı Ahmet Onurlu olmak üzere, Gaziantep Vali Vekili Anıl Alkan, Mesam Başkanı Recep Ergül, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk katıldı.