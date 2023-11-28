Gaziantep'te Bilim Filmleri Günleri Başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin düzenlediği Bilim Filmleri Günleri etkinliği başlıyor. Film gösterimlerinin yanı sıra panel, söyleşi ve film okumaları da yer alacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin düzenlediği "Bilim Filmleri Günleri" başlıyor. Organizasyonda film gösterimlerinin yanı sıra panel, söyleşi ve film okumaları da yer alacak.

Bilim Şehri Gaziantep sloganıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi 29-30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde Tubitak, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde düzenleyeceği Bilim Filmleri Günleri etkinliğiyle bilim meraklılarını bir araya getirmeyi hedefliyor.

Söyleşiden panele, film gösterimine kadar birçok etkinlikle geçecek olan film günleri alanında uzman katılımcılarla 3 gün boyunca devam edecek. Prof. Dr. Ceylan Kandemir'in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan "Bilim Filimlerinde Görüntü Dili ve Yeni İzleyici" konulu panele Doç. Begüm Aylin Önder, Dr. Erdinç Yılmaz, Dr. Özlem Tuğçe Keleş konuşmacı olarak katılım sağlayacak. Etkinlik boyunca yerli ve yabancı sevilen bilim filmlerinin gösterimleri devam edecek. Film günlerinde izlenebilecek film ve belgesel filmler arasında "Aziz Sancar'ın Nobel'e Uzanan Başarı Hikayesi, Uzayın Bilinmeyenleri, Bilim ve Dünya, Marslı, Yarından Sonra, Bandırma Füze Kulübü" yapımları yer alıyor.

Ayrıca, "Yıldızlar Arası, Yerçekimi, Marslı" filmlerinin gösterimlerinin ardından ise film okumaları yapılacak. Okumalara katılmak isteyen izleyenlerin ise kayıt oluşturması gerekiyor. Panel, film okumaları, belgesel film ve filmleri takip etmek isteyen bilim meraklıları Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde yapılacak olan gösterimleri ücretsiz olarak takip edebilecek.

Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde 29- 30 Kasım- 1 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak olan Bilim Filmleri Günleri'nde gösterilecek filmler için, film okumalarının kayıtları çevrimiçi olarak "https://forms.gle/m3nbUD8TauDjeuss9" adresinden yapılabilecek. - GAZİANTEP