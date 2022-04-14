Gaziantep'te, 'Ara Güler' sergisi açıldı

GAZİANTEP (DHA) - sanatının duayen isimlerinden Ara Güler'in arkeoloji fotoğraflarından oluşan 'Tarih Size Bakıyor: Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji' isimli sergisi, Gaziantep'teki Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde açıldı.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde 'Tarih Size Bakıyor- Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji' temalı sergi açılışı düzenlendi. Açılışa; Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Gaziantep Vali Yardımcısı Nihat Karabiber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Hakan Tanrıöver, protokol üyeleri ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan serginin 1 Eylül'e kadar ziyarete açık olacağı bildirildi.