Gaziantep’te Anne ve Çocuk Kampları ile Aile İçi İletişim Güçleniyor

Gaziantep'te Anne ve Çocuk Kampları ile Aile İçi İletişim Güçleniyor
Güncelleme:
Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Anne ve Çocuk Kampları' ile ebeveynleri bağımlılıklara karşı bilinçlendirirken aile içindeki iletişimi de güçlendiriyor. Kamplarda dijital materyaller toplanarak, çeşitli aktivitelerle birliktelik sağlanıyor.

Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan "Anne ve Çocuk Kampları" ile hem aile içi iletişim güçlendiriliyor hem de ebeveynler bağımlılıklara karşı bilinçlendiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün geçen yıl başlattığı kamplara katılanlardan telefon, tablet, bilgisayar gibi dijital malzemeler toplanıyor.

Burç Ormanları içerisindeki Seyri Antep Gençlik Parkı'nda 2 gün süren kamp boyunca çocuklarla ebeveynleri kaynaştırıcı programlar yapılırken aynı zamanda bağımlılıklara karşı da bilgilendirmeler gerçekleştiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, AA muhabirine, gelenek haline getirmek istedikleri Anne ve Çocuk Kampı'na her yıl düzenli olarak 100 ailenin katıldığını anlattı.

Kampta kil, ahşap boyama, masal atölyesi, konserler, yürüyüş, trekking, tırmanma, zipline, okçuluk gibi farklı aktivitelerle aile içi bağların güçlendirildiğini ifade eden Zeybek, şöyle konuştu:

"Bu kamp boyunca annelerimizin ve çocuklarımızın elinden dijital materyalleri alıyoruz. Biraz daha doğayla ve birbirleriyle vakit geçirmelerini hedefliyoruz. Aynı zamanda annelerimize de bu kapsamda bağımlılıkla ilgili yine söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Alan donanımlı bir alan olduğundan dolayı yine çocuklara ve annelere yönelik farklı aktivitelerimiz de mevcut."

Yeşilay ile daha önce de 3 günlük "dijital detoks" kampı gerçekleştirdiklerini, bağımlılıkla mücadele için protokol imzaladıklarını anlatan Zeybek, "Tütün, teknoloji, alkol, kumar ve madde bağımlılığı kapsamında eğitimler gerçekleştiriyoruz. 2025 yılının ilk 9 ayında ise 1911 vatandaşımıza eğitim yoluyla ulaşmış olduk. Şu anda çalışmalarımız bu yönde devam ediyor." diye konuştu.

"Annenin ve babanın rolünü çok önemsiyoruz"

Zeybek, Aile Yılı kapsamında aileleri en fazla etkinlikle buluşturan illerden birisi olduklarını ifade etti.

Yapılan etkinliklerle ilgili ailelerden olumlu dönüşler aldıkların dile getiren Zeybek, şunları kaydetti:

"Biz ailede annenin ve babanın rolünü çok önemsiyoruz. Şunu biliyoruz ki sevgiyle büyüyen, ilgiyle büyüyen çocuklar, bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan daha uzak büyürler. Bu kapsamda da anne ve babalara çok büyük rol düştüğüne inanıyoruz. Biz de eğitim ve atölyelerle anne ve babanın iletişimlerini güçlendirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız atölyelerde ön test ile son test yapıyoruz ve değişimlerini ölçüyoruz. Anne ve babalarda farkındalığı muhakkak görüyoruz."

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Kültür Sanat
