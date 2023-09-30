Gaziantep'te Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitim programı düzenlendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitim programı düzenlendi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın organize ettiği 2 günlük Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitim programı Gaziantep Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Ulusal haber ajanları temsilcilerinin ve gazetecilerin katıldığı programda deprem sonrası doğru ve güvenilir bilginin okurlara ile izleyicilere nasıl aktarıldığı, muhabirlerin aldıkları sorumluluklar, deprem sonrası ilk yaşanan sorunlar ve tecrübeler ajans temsilcileri tarafından anlatıldı.

"Deprem toplumu doğru bilgilendirmeye çalıştık"

Depremin gerçekleştiği anda yaşadıklarını anlatan İhlas haber'>Haber Ajansı Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, "Daha önce depremi yaşayanlardan biriyim. 17 Ağustos depreminde Bursa'daydım. Onun verdiği tecrübe vardı ve sahadaydık. Deprem sonrası hemen ilk enkazın başına gidip yayın yapmaya başladık. O sırada saat 05.30 gibiydi. Merkezdeki arkadaşlar uyardı ve depremin çok büyük olduğunu, diğer bölgelerin ne durumda olduğunu sordular. Biz ilk gün gıda ve yakıt ihtiyacını karşıladık, haber akışı zaten geliyordu. Adıyaman'ın çok kötü olduğunu söyledik. Herkes Hatay'a yoğunlaşmıştı ama biz Adıyaman'ın da ihtiyacı olduğuna yönelik haberler yaparak toplumu bilgilendirmeye çalıştık" dedi.

"Sorumluluğumuzun farkındaydık"

Deprem sonrası büyük bir özveri ve koordinasyon ile doğru bilgi akışını sağlamak için gerekli çalışmaları yaptıklarını aktaran Ahmet Orhan Akın, "Maalesef bizim arkadaşlarımızın birçoğu yakınını kaybetti. Bir yandan da bunun acısıyla çabalamaya çalıştık. Zor bir dönemdi ama sorumluluğumuzun farkındaydık. Bir yandan enkazlardan çıkacak müjdeli haberleri topluma verebilmek için her enkazın başında bir arkadaşımızı görevlendirdik. AFAD'ta ve kriz merkezlerinde doğru bilgiyi elde edebilmek için de bir ekibimizi görevlendirdik. Bizim için gerçekten çok zor bir süreçti. Afet anlarında ilk şok çok önemli, şoku atlattıktan sonra sağlıklı düşünmeye başlayabiliyorsunuz. Bu tecrübe gerektiriyor. Bu tecrübe hemen olacak bir şey değil. Yıllara haiz bir şey. Bunu sağladığınızda sahayı daha iyi anlayıp daha iyi yönlendirme kabiliyetine sahip olabiliyorsunuz. Biz de elimizden geldiğince bu tecrübelerimizi gösteriyoruz. Daha önce yaşadığımız Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi operasyonlarda da aynı şekilde hem beka problemini öne çıkarttık, dikkat ettik. Hem de askeriyenin stratejik noktalarını göstermemeye dikkat ettik. Buradaki yaşadığımız tecrübeler depremlerde ve afetlerde de devam etti" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar ile Demirören Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Hasan Kırmızıtaş da deprem sırasında, sonrasında ve devam eden süreçte yaşadıkları sıkıntılar ile zorlu şartlara rağmen habercilik noktasında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programa, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Orhan Akın, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar, Demirören Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Hasan Kırmızıtaş, muhabir Cem Tekel, Milliyet Gazetesi Foto Muhabiri Uğur Yıldırım ve TRT Haber Muhabiri Muratcan Öztürk konuşmacı olarak katıldı.