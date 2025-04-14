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Gaziantep'te 60 Yıldır Zurna Üreten Ustanın Hikayesi

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70 yaşındaki Mesut Uz, Gaziantep'te 60 yıldır geleneksel yöntemlerle zurna yaparak mesleğini yaşatıyor. Düğün sezonuyla birlikte zurnaya olan talep artarken, gençlerin zanaatlara ilgisizliğinden yakınıyor.

Gaziantep'te 70 yaşındaki usta, 60 yıldır geleneksel yöntemlerle zurna üretiyor

Düğün sezonunun başlamasıyla zurnada yoğun mesai başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 70 yaşındaki Mesut Uz, 60 yıldır geleneksel yöntemlerle zurna yaparak mesleğini yaşatıyor.

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda 60 yıldır el emeğiyle zurna üreten 70 yaşındaki Mesut Uz, işini aşkla yapıyor. Gelişen teknolojiye rağmen el emeğiyle üretim yapmaya devam eden Mesut Uz, yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonunun açıldığını ve yoğun mesaiye başladığını belirtti. Günde ortalama 10 zurna ürettiğini söyleyen Mesut Uz, çırak yetiştiremediğini söyledi. Genç neslin bu tür zanaatlara ilgisizliğinden yakınan usta, mesleğini sürdürecek çırak bulmakta zorlandığını da dile getirdi. Yıllardır sesiyle davetlere neşe katan zurnalar, Mesut Uz'un ellerinde hayat bulmaya devam ediyor.

"Zurna kayısı ağacından yapılır"

Zurna yapımını anlatan Uz, "Zurna yapımı, kayısı ağacından yapılır. Kayısı ağacının gövdelerini genelde Malatya'dan veya çevredeki bölgelerden temin ederiz. Meyve vermeyen veya kurumuş olan ağaçları alıp işliyoruz. Bu ağaçlar genellikle 2-3 yıl kurutulur. Sonrasında zurna yapmak için işlemeye başlarız. Ağaç kuruduktan sonra tasarlanır. Tasarlandıktan sonra üst kısmı alınır ve şekil verilir. Daha sonra içi oyulur, çevrilir, delikleri açılır ve perdeler ayarlanır. Zurnanın baş kısmında 'çimşir' ağacından yapılan bir başlık yer alır. Bu başlığa 'nezik' deriz. Onu da ayrıca hazırlıyoruz. Son olarak zurnaya kamış veya metem dediğimiz kısımlar takılır. Bu kısmı da müzisyen getirir, çalar ve akortları kontrol eder. Eksik veya hatalı yer varsa biz burada düzeltiriz. Sonra herkes memleketine döner, zurnasını çalar" dedi.

"Türkiye'nin birçok yerinden müşterilerimiz olur"

Düğün sezonunun başlamasıyla talebin çoğaldığını söyleyen usta Uz, "Düğün sezonu başladı. Ama Gaziantep'te çok yoğun bir talep yok. Zaten ben buradaki piyasayla çok ilgilenmiyorum. Daha çok Adana, İstanbul, Ankara, Kayseri, Maraş, Göksun, Osmaniye gibi şehirlerden talep gelir. Hatta Türkiye'nin birçok yerinden müşterilerimiz olur. Çünkü Antep zurnası, başka yerlerde yapılan zurnalara uymaz. Mesela İstanbul'da sahne zurnası vardır. Ama bizimki halay zurnasıdır ve bu tarz, Antep dışında pek bulunmaz. Halay bitmediği sürece, düğünler sürdüğü sürece zurna da yaşar. Ama bir gün davul tükenirse, zurna da tükenir" şeklinde konuştu.

Zurna fiyatları ile ilgili bilgi veren usta Uz, "5 bin TL'ye de zurna var, 10 bin TL'ye de, 15 bin TL'ye de. Fiyat, zurnanın işçiliğine, malzemesine ve detaylarına göre değişir" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - Kültür Sanat
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