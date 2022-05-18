&quot;Gaziantep Kitap Fuarı&quot; açılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Gaziantep Kitap Fuarı" açılacak

AA - Fırat Özdemir - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
'Gaziantep Kitap Fuarı' açılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gaziantep Kitap Fuarı" kapılarını 21 Mayıs'ta kitapseverlere açacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gaziantep Kitap Fuarı" kapılarını 21 Mayıs'ta kitapseverlere açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyükleri arasında bulunan, eski devlet bakanı ve milletvekili Hasan Celal Güzel anısına 21-29 Mayıs tarihlerinde Orta Doğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuar, ülke genelinden ziyaretçilerini ağırlayacak.

415 yayınevine ev sahipliği yapacak fuarda, katılımcılar, yüzlerce yazar ve şair ile tanışma, sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı bulacak.

Kent merkezinden fuar alanına ücretsiz ring seferleri yapılacak.

AA / Fırat Özdemir - Kültür Sanat

Gaziantep, Mayıs, Kitap, Fuar, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title