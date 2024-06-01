Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin En Yaşlı Üyesi 80 Yaşındaki Papağan

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin en yaşlı üyesi 80 yaşındaki şemsiyeli kakadu cinsi papağan "Paşa", özel bakımla yaşamını sürdürüyor.

Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayatı Koruma Parkı, 350 türden 7 bin 500 hayvanı barındırıyor.

Beyaz rengi ve başındaki perdeyi andıran tüyleri itibarıyla kendine has görüntüsü olan şemsiyeli kakadu papağanı "Paşa", hayvanat bahçesinin hem en eski hem de en yaşlı üyesi konumunda bulunuyor.

Hayvanat bahçesinde özenle bakılan papağana, çok sevdiği çekirdek ve yer fıstığıyla beslendiğinde vücudu yağlandığı için meyve kokteylinden oluşturulan özel menü de hazırlanıyor.

"Paşa"nın bakımı ve yemlemesini ise hayvanat bahçesinin 61 yaşındaki en yaşlı bakıcısı Mehmet Ali Ezer üstleniyor. Ezer, günlük bakımını yaptığı papağanı, hazırladığı özel menülerle besliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, "Paşa"nın hayvanat bahçesinin kurulduğu günden bu yana burada yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Özsöyler, "31 Mart Dünya Papağan Günü" dolayısıyla "Paşa'nın da bu özel gününü kutladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"En eski papağanımız 'Paşa.' Burası ilk açıldığında gelmişti ve hala yaşıyor. Kendisi barınağında mutlu ve sürekli bakıcılar ilgileniyor. Papağan türleri arasında en uzun yaşayanlar 'jako' dediğimiz türdür ve bunlar da normal şartlarda 55-60 yıl kadar yaşıyor. Bizim 'kakadu' cinsi papağanımız ise 80 yaşında. Bu cins ise normalde ortalama 40 yıl kadar yaşıyor. Bu papağanımıza özenle bakıldığı için 80 yaşında, çok mutlu ve sağlık sorunu yok. Yemini kendi yiyebiliyor. Bakıcıları ve birim sorumlularımız kendisiyle birebir ilgileniyor. Bakıcılar, 'Paşa'yı mutlu etmeye çalışıyor, sevdiği yiyecekleri hazırlıyor. Çekirdeği ve meyveyi çok seviyor. Kendi sevdiği yiyecekleri de verince yaşam kalitesi artmış oluyor."

"Paşa"nın bakımı en yaşlı bakıcı tarafından yapılıyor

Papağanın bakıcısı Mehmet Ali Ezer de sabah geldiğinde hayvanların yemlerini vererek güne başladığını anlattı.

Daha sonra "Paşa"nın menüsünü hazırladığını dile getiren Ezer, şunları kaydetti:

"Kakadu, özel ve en yaşlı papağanımız olduğu için daha özenle bakıyoruz. Yemini veriyoruz, fıstık, çekirdek ve meyveyle besliyoruz. Muz, kuru üzüm, hatta elmayı çekirdeğinden ayırıp veriyoruz. Hayvanat bahçesinin en yaşlı bakıcısı olarak en yaşlı hayvanına bakmaktan hoşnutuz. 'Paşa'nın dezenfektanı çok önemli. Ayda en az 2 defa dezenfektan yapıyoruz. 'Paşa'ya en yaşlı hayvan olduğu için huzurevi bakımı yapıyoruz."

Kuş Cenneti İdari Sorumlusu Tuba Polat ise "Paşa"nın bakıcıları tarafından çok sevildiğini söyledi.

Kuşların bakımının zor olduğunu ifade eden Polat, "Paşa en yaşlı hayvanımız. Ona bakmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Bizimle daha uzun süreler yaşamasını temenni ediyoruz." diye konuştu.???????