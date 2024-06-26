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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı 9 Günlük Bayram Tatilinde 85 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

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Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 85 bin kişi ziyaret etti. Park, 380 türden yaklaşık 8 bin hayvana ev sahipliği yapıyor.

Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 85 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesince 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete açılan ve yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu olan park, 380 türden yaklaşık 8 bin hayvana ev sahipliği yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyüğü olan Doğal Yaşam Parkı'nın Avrupa'da üçüncü, dünyada dördüncü sırada yer aldığını söyledi.

Yaklaşık 380 türden 8 bin canlıyı doğal ortamlarına uygun barınaklarda misafir ettiklerini ifade eden Özsöyler, yılda ortalama 5 milyon kişiyi ağırladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Özellikle çevre illerden ve ülkelerden çok fazla ziyaretçiler geliyor. Kendilerini çok mutlu hissediyorlar. Özellikle çocuklar çok istiyorlar. 9 günlük bayram tatilinde havalar çok sıcaktı. İnsanlar deniz kenarlarına ve mesire yerlerine gitmelerine rağmen 85 bin kişi Doğal Yaşam Parkı'mızı ziyaret etti."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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