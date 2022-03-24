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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden ses yarışması

AA - Fırat Özdemir - Kültür Sanat
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden ses yarışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ses yarışmasına başvurular başladı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ses yarışmasına başvurular başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığının düzenleyeceği ve başvuruların başladığı yarışma pop, rap, rock, Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve fantezi olmak üzere 6 kategoride organize ediliyor.

Kendi kategorisinde derece elde eden katılımcılara albüm yapılacağı organizasyonda birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira ve üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek.

Başvuruların 30 Nisan'a kadar süreceği yarışmaya katılmak isteyen 18 yaş altındaki müzikseverler ise velilerinin onayıyla kayıt yaptırabilecek.

AA / Fırat Özdemir - Kültür Sanat

Gaziantep, gençlik, Türk, Kültür Sanat, Haberler

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