Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Yüzyılı'nda iki festivalin bir arada yer alacağı GastroANTEP Kültür Yolu Festivali öncesinde yerel basın temsilcileriyle bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı yapıldı. Şahin, toplantıda Gaziantep mutfağının ulusal ve uluslararası arenada tanıtılacak olan festivallerin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: " Gaziantep'in mutfağının şifa olduğunu bütün dünyaya anlatmamız gerekiyor"

Şahin, Gastronomi Festivali öncesi yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Yüzyılı'nda iki festivalin bir arada yer alacağı GastroANTEP Kültür Yolu Festivali öncesinde yerel basın temsilcileriyle bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Mutfak Sanatları Merkezi'nde yapılan toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yaptığı sunumda güçlü ve dirençli şehir Gaziantep ile ekonomik, sosyal ve kurumsal çalışmalarına değinildi. Sunumda Gaziantep mutfağını eşsiz lezzetlerini ulusal ve uluslararası arenada tanıtılacak olan festivallerin çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Kültür Yolu Festivali çerçevesine giren GastroANTEP'te yapılacak yeni etkinlikler sunumda anlatılırken festivalin dünyadaki yeri, festivalde yapılacak etkinlikler, şehre katkısı, bu seneki hedefleri basın mensuplarıyla paylaşıldı.

"Bu coğrafyada bizim önümüze bakmamız, hedefe kilitlenmemiz ve gereğini yapmamız lazım"

Bu yılki teması 'coğrafya' olarak belirlenen GastroANTEP hakkında Fatma Şahin, festivalin gayesine değinerek, "Temamız coğrafya. Coğrafya karakterdir. Bizim çalışmaktan başka çaremiz yok. Onun için bu coğrafyada bizim önümüze bakmamız, hedefe kilitlenmemiz ve gereğini yapmamız lazım. Gaziantep'in mutfağının bir şifa ve sağlık olduğunu da bütün dünyaya anlatmamız gerekiyor. İşte o bereketli hilalin arpasının, buğdayının, firiğinin kalitesini kokusunu ve lezzetini bütün dünyaya tattırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Bu şehrin ekonomisini güçlendireceğiz"

Türkiye Yüzyılı'nda 16-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek iki festivalin içeriği hakkında bilgiler veren Fatma Şahin sunumdaki konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Gastronomi etkinliklerimiz, ödüllü şeflerle workshoplar, bunların hepsi Gaziantep olduğu için geliyor. Bu şeflerin elindeki ürünü sanata dönüştürdüğünü seyretmek içinde bütün gastronomi öğrencileri buraya geliyor. Bu bir çekim gücü. Türk şeflerimiz, Yazarlarımız geliyor. Sunumlarımız var. Sürdürülebilir gastronomide son durum nedir. Sıfır atık mutfak nasıl olacak, vegan mutfak nasıl olacak. Kırsal kalkınma stratejimiz. Söyleyişlerimiz. Konserlerimiz. Bunlar tamamen Kültür Bakanlığının desteğiyle geliyor. Koku sergisi, minyatür sergisi, ebru seramik sergisi, mozaik çalıştayı, kültür yolu, çocuk köyü ve filmlerimiz. Birbirimizi severek bu şehre aşık olarak bu şehrin ekonomisini güçlendireceğiz."

Basın toplantısına katılan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, şehri dünyaya tanıtmak için festivallerin kıymetli olduğunu belirterek, "Her yaşadığım günlerde gittiğim evlerde o kadar farklı yemekler görüyoruz ki Gaziantep'te bu şehrimizin yemek kültürünün ne kadar gelişmiş olduğunun zaten bir göstergesi" dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan ise Gazi şehrin birçok özelliğiyle dünya şehri olduğunu ifade ederek, "Gaziantep sanayisiyle dünya çapında tanınan bir şehir. İnanın bütün dünya Gaziantep'i bilir. Tarihi dokusuyla, turizmiyle, gastronomisiyle, mutfağıyla bir dünya şehri. Bu kadar çok özelliği bir arada barındırmak bu şehir için büyük bir şans. Fatma şahin şehrimizi tanıtma konusunda canla başla büyük mücadele veriyor. Gaziantep'i gerçekten ekonomik anlamda çok daha güçlü bir hale getireceğiz" diye konuştu.

Sunum ve konuşmaların ardından Başkan Fatma Şahin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.