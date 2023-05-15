İzmir'in işgali sırasında Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin, şehit edilişinin 104. yılında anıldı.

Konak Meydanı'ndaki İlk Kurşun Anıtı önünde düzenlenen törende, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi anıta çelenk sundu.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, emperyalizme karşı en büyük direnişin anıtın bulunduğu alanda başladığını söyledi.

İzmir'de bir kahramanın "Sen başlat, bitiren bulunur" diyerek kurtuluş destanının ilk cümlesini söylediğini ifade eden Özuslu, "Hasan Tahsin gerçek bir vatansever ve gerçek bir gazeteciydi. Tam burada işgal olduğunda ilk kurşunu o attı, o kurşun ümitsizliğe gömülmüş bir memleketin cesareti ve umudu oldu." dedi.

Cemiyet başkanı Gappi de bir gazetecinin görevinin sadece gördüklerini hakkıyla yazmak değil, halk adına yanlışlıklara yol açacak her şeye gerekirse bedenini siper ederek karşı durmak olduğunu vurguladı.

Gappi, bağımsız gazeteciliğin toplum için önemini de vurguladı.