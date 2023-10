Gazeteci Hakan Solaker'den Kadına Şiddetle Mücadele İçin Kitap

İlk kitabının yayınlanması ile heyecanını dile getiren Solaker, şunları dile getirdi:

"Yılların alışkanlığıyla her sabah ilk iş haberlere göz gezdiririm. Ama neredeyse her sabah okuduğum kadına yönelik ayrı bir şiddet haberi, günün geri kalanında olan biten her şeyin önüne geçmeye başladı.

Bu konuda halkın bilinçlenmesi için onlarca, yüzlerce çalışma yapıldı. Kadına şiddet uygulayanların içinde tahsil derecesi yüksek kişilerin çokluğu da bu bilinçlendirme çalışmalarının pek de işe yaramadığını gösteriyor.

Bizler sustukça, kadınlara fiziksel ve psikolojik şiddetin boyutu her geçen gün artıyor. Ayrıca her şey bu fiziksel ya da psikolojik şiddetle de bitmiyor. Fuhuşa itilen kadınlar, okutulmayan ve daha çocuk yaşta evlendirilen kızlar, tacizler, tecavüzler...

Birileri bağırmalı! Birileri daha çok bağırmalı! Birileri de o bağırıyor nasıl olsa diyerek susmamalı... Hepimiz suçlu, hepimiz sorumluyuz. Siyah Orkideler, bizim yüzümüzden var!"

Siyah Orkideler, tüm D&R mağazaları, Remzi Kitabevi, İnkılap Kitapevi, online satış kanalları ve seçkin kitapçılarda satışa sunuldu.

YAZAR HAKKINDA:

38 yıldır gazetecilik mesleğini icra eden Hakan Solaker, 80'li yılların ortalarında basın dünyasına adım attı. Başta Nurcan Sabur, Aykut Işıklar gibi gazetecilik ve magazin dünyasının usta isimlerinin yanında yetişti.

Sabah Gazetesi'nde başlayan serüveninde, Türkiye'nin ulusal çaptaki büyük gazetelerinin neredeyse tamamında muhabir, yorumcu ve yazar olarak görev yaptı. Bu süreçte Solaker, henüz 20 yaşında Takvim Gazetesi'nde ilk 'Türkiye'nin en genç gazete yazarı' unvanının sahibi oldu.

Televizyon dünyasında da ismini kanıtlayan Hakan Solaker, büyük ulusal kanalların bir çoğunda program yapımcısı olarak görev yaptı ve başarılı yapımlara imza attı.

Dergi yayıncılığı konusunda da kendini ıspatlayan solaker, 70'lerin ünlü dergisi Ses'i yeniden hayata geçirdi. Akabinde Gala Dergisi'ni kuran Hakan Solaker, 2016 yılında her ay binlerce okuyucuya ulaşmayı başaran Bonne Vie Dergisi'ni hayata geçirdi.

Üretkenliği ile ünlenen Solaker, dergi yayıncılığının yanı sıra, 2018 yılında PR çalışmalarını yürüttüğü, dizi ve film projeleriyle yapım dünyasına adım atmaya hazırlandığı Solaker Project'i hayata geçirdi.