Gazeteci Ece İçmez'den Cumhuriyet'in 100.yılında İzmir'in İz Bırakan Başkanları kitabı

2019 - 2024 yılları arasında Başkanlık yapmış İzmir'in Belediye Başkanlarının İzmir'e kattığı değerli projelerini anlatacak olan kitap, Gazeteci Ece İçmez tarafından yazılmaya başlandı.

Ece İçmez, İzmir'deki belediye başkanları ile önemli röportajlara imza atmış, gazetecilik alanında pek çok ödül kazanmış deneyimli bir gazeteci. Bugüne kadar İzmir'deki başkanlarla yaptığı röportajlarda sorduğu 'İyi ki bu projeyi hayata geçirdim dediğiniz projeniz hangisi?' sorusundan yola çıkarak bu projeyi hayata geçirmeye başladığını ifade etti.

İzmir'in dönüşümünün ve gelişiminin önemli birer parçası olan projeleri ölümsüzleştirecek olan bu kitap için çok heyecanlıyım diyen Ece İçmez, ayrıca " Başkanlarımızın liderliği ve vizyonu bu şehri daha da büyütmüş ve de güçlendirmiştir. Yapılan projeler gözle görünür bir kalıcılığın yanı sıra kitap halinde de arşivlerde yer alabilecek. Bu özel projeler için nasıl fedakarca çalışıldığının duyulması da gerçekten çok önemli. 'İzmir'in İz bırakan başkanları' adlı kitabımın Türkiye'de bir ilke imza atacak olması da oldukça heyecan verici. Bu kitap fikri beni olduğu kadar Belediye Başkanlarımızı da çok heyecanlandırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer ile projeyi paylaştığımda bu projenin kendisini heyecanlandırdığını ifade etti. Başkan Soyer'in vizyoner bir başkanımız olduğunu herkes biliyor. Bu projenin Sayın Soyer'i heyecanlandırması da beni ayrıca motive etti. Şehrimiz ve vatandaşlar için yapılan her bir projenin mutlaka bizlere ve gelecek nesillere büyük katkıları var. Bunları bir araya getirerek, gelecek nesillere ilham kaynağı olacak projeleri bu kitap aracılığıyla okuyucu ile buluşturacak olmak benim için çok kıymetli. Bu tür projeler toplumların hafızasının güçlenmesine ve yerel yönetimlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.