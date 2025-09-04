GastroAntep Kültür Yolu Festivali Hazırlıkları Başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde 13-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek "GastroAntep Kültür Yolu Festivali" için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda gastronominin şehrin kalkınması için büyük bir güç olduğunu kaydetti.

Kentin sahip olduğu değerlerin doğru tanıtılması gerektiğini dile getiren Şahin, "UNESCO yolculuğumuz bir emek ve dayanışma yolculuğudur. Yuvalama sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir kültürdür, komşuluk terapisidir. Elimizde çok büyük bir hazine var." dedi.

Şahin, gastronominin sadece mutfak kültürü olmadığını, aynı zamanda ekonomiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyleyerek, "Bugün Japon mutfağı, İtalyan mutfağı bilimsel bir yaklaşımla dünya markası oldu. Bizim de 12 bin yıllık bir mirasımız var. Bu mirası ekonomiye dönüştürdüğümüzde şehirde konuştuğumuz birçok sorun kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Gastronominin şehrin sosyal ve ekonomik yapısına katkı sunduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Bu işin yüzde sekseni tanıtım. Bizim çeşitliliğimiz ve zenginliğimiz çok büyük. Asya turistine de Avrupa turistine de hitap etmeliyiz. Çeşitlendirmeli, zincir otelleri şehrimize getirmeli, ikna etme gücümüzü yükseltmeliyiz. Günün sonunda bu istihdam, ihracat ve huzur demektir. Gaziantep'in mutluluk şehri olması için çalışıyoruz."

Vali Kemal Çeber de gastronominin bir ekosistem olduğuna dikkati çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan ile diğer oda ve kurum temsilcileri katıldı.