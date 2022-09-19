GastroAntep ile gastronominin kalbi gazi şehirde attı Festivalde 2.5 milyon kişi ağırlandı Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı iş birliğinde bu yıl 4'üncüsün gerçekleştiği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep),...

GastroAntep ile gastronominin kalbi gazi şehirde attı

Festivalde 2.5 milyon kişi ağırlandı

GAZİANTEP - Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı iş birliğinde bu yıl 4'üncüsün gerçekleştiği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep), yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ağırladı.

Gazi şehrin güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla yapılan Gaziantep'in festivali GastroAntep, bu yıl "Sürdürebilir Dünya için GastroAntep'te buluşuyoruz" temasıyla, Festival Park'ta yapılan konserler, paneller, söyleşiler, workshoplarla adından söz ettirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapılan fıstık hasadı ve şire yapımıyla başlayan festival, etkinliklerle dolu dolu geçti.

GastroAntep coşkusu doruklara çıktı

Festivalin ilk günü Anadolu Ateşi gösterisi düzenlenirken, festivalin ikinci günü Haluk Levent sevilen şarkılarını Gazi şehirlerle birlikte söyledi. Üçüncü gün sahne alan Emir Can İğrek gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Son gün ise Derya Uluğ muhteşem sahne performansıyla unutulmayacak bir kapanış yaptı.

Yerel lezzetlerin sunduğu stantlar

Festivalde oluşturulan lezzet sokağında yerel lezzetlerin sunulduğu 198 stantla ziyaretçiler tam bir lezzet şöleni yaşadı. Yiyecek, içecek stantlarının içeriğinde birçok tatlı çeşitleri yer alırken aynı zamanda glütensiz ürün stantları da bulundu. Öte yandan çeşitli ülke ve Türkiye'nin şehirlerini temsilen el sanatları ile yöresel ürünlerinin bulunduğu stantlarla festivale renk kattı.

Gastronomi coşkusu ve sırları paylaşıldı

Festival alanına kurulan çadırlarda yapılan panel ve söyleşilerde turizm ve gastronomi, Gaziantep'in gastronomi modelleri, coğrafi işaretlerin önemi, Anadolu lezzetlerinin adaptasyonu, Türkiye'nin ve Gaziantep'in gastronomisinin dünyadaki konumu gibi başlıklar işlendi. Panel ve söyleşilere alanında uzman gastronomi ve turizm yazarları, gurmeler, yaşam koçları, Türkiye'nin ünlü otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, ulusal ve uluslararası gıda firmaları, butik tarımcılar, gurme marketler, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

Yarışma çadırlarında yapılan Local Chef yarışmalarında ise Gaziantep yemeklerinin Türkiye'nin ünlü otel zincirlerinin mutfaklarına girmesi amacıyla şeflerinin katıldığı yarışma yapıldı. Öte yandan Üniversitelerin gastronomi bölümündeki öğrenciler, GASMEK kursiyerleri ve babalar ile çocukları kendi aralarında ödül almak için yemekteki hünerlerini konuşturdu.

Ünlü şefler gösteri yaptı

20 Michelin Yıldızlı şefler, izleyicilere Gaziantep ürünlerini kullanarak yemekte yeni yorumlar getirirken ünlü şefler Gaziantep yemeklerinin yapımında püf noktalara değindiği workshoplarla ziyaretçileri kendine hayran bıraktı.

12 ülke mutfağı tanıtıldı

Festivalde İngiltere, İspanya, Kolombiya, Portekiz, İtalya, Almanya, Peru, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Fransa, Tayland ve Danimarka olmak üzere 12 farklı ülkenin mutfak kültürü ve gastronomi elçileri de yemeklerini tanıttı, Gaziantep Mutfağı ve kültürü hakkında bilgi aldı.

Festival alanını ziyaret eden ve gayet başarılı bulduğunu dile getiren Ali Aydın "Kentimize ait olan yöresel lezzetlerimiz, el sanatlarımız, konser alanlarımızdan çok memnunuz. Her zaman ki gibi Gaziantep Büyükşehir belediyesi başarılı bir işe imza atmış. El sanatlarının standını, çadırları gayet güzel ve başarılı buldum" dedi. Osmaniye'den festivale gelen Yıldız Küçükkurt daha önceki yıllarda da GastroAntep'e katıldığını söyleyerek, "Festivali bekliyorduk bu da gayet güzel ve eğlenceli görünüyor. Antep yemeklerini yemeye geldik ve katmerle başladık" dedi. Genç ziyaretçi Fırat Baloğlu Gastroantep için "Sadece Türkiye'nin değil dünyanın mutfağı Gaziantep'te doğduğum için çok mutluyum" diye konuştu. Festivale Kahramanmaraş'tan gelen ve aynı zamanda Kahramanmaraş'ın yöresel bitki ve yağlarını satan Fehime Nacar ise, "Festivali çok güzel buldum. Katılım güzel, festival alanını da gezdim yemeklerini yeme şansımda oldu ve hepsi çok lezzetliydi. Cennet çamuru adındaki tatlı çok hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.

Gençler konsere doydu

Derya Uluğ konseri öncesi düzenlenen eğlenceye katılan Gizem Ünal, 4 gün boyunca çok eğlendiklerini belirterek, "Pandemi yüzünden konserler düzenlenmiyordu. Bu festival bize büyük bir değişiklik oldu. Festivalde her şey çok güzel ve mükemmeldi Gaziantepli olmanın gururunu yaşıyorum" diye konuştu

Adıyamanlı Mert Bakırcı ise festivali düzenleyenlere teşekkür etti, her günün böyle olmasını dileyerek her şeyin çok güzel olduğunu vurguladı.