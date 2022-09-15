Gastroantep festivali, antepfıstığı hasadı ve şıra yapımıyla başladı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı iş birliğinde bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) fıstık hasadı ve şıra yapımıyla başladı.

Batalhöyük'teki festivalin açılışında yöresel kıyafetleriyle fıstık bahçesine giden Başkan Fatma Şahin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve protokol üyeleri ağaçlardan fıstık topladı. Daha sonra, üzümlerle yapılan sucuk, muska, dilme, pekmez gibi ürünlere verilen genel isim olan 'şıra' yapımına geçildi.

Alanda bulunan, biber, patlıcan ve kabakların tohumlarını temizleyen Başkan Fatma Şahin etkinliğin son bölümünde iplere dizilen fıstık ve cevizleri güneşte kurumaya bıraktı.

"70 ülkeden katılımcı var. 300 ünlü şef burada"

Başkan Şahin, Batalhöyük'te yaptığı konuşmada, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen GastroAntep Festivali'ni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün, yaklaşık 70 ülkeden katılımcı var. 300 ünlü ve Michelin yıldızlı şef burada. Bugün bir gastronomi şehrinde ne konuşuluyorsa, festivallerinde ne çalışıyorsa bunların hepsi Gaziantep'te konuşuluyor. Festivalimizin açılışına bakanımız teşrif etti. Kendisine hoşgeldiniz diyorum. Bu yılki GastroAntep başlığımız, 'Sürüdürülebilir Gastronomi'. Festivalimizi bu temada yürütme sebebimiz, pandemiyle birlikte sürdürülebilir kalkınma dünyanın en büyük gündemi. Bu kalkınma türünde insani ve çevresel kalkınma çok önemli. Çevremizi koruyup öze dönmemiz lazım. Öze dönmek için de yerel mutfağımıza bakmalıyız. Bugün fıstığımızı topladık. Üzüm suyumuzu ve şıramızı yaptık. Şıra deyip geçilmemeli, içerisinde üzüm suyu ile birlikte ceviz ve fındık var. Büyük bir emek var. Şıra aynı zamanda büyük de bir şifa. Bu ürünün Alzheimer hastalığına iyi geldiğini biliyoruz. Bunun yanı sıra kurutmalıklarımız bulunuyor. Bunların hepsi bir ekonomi, bir ihracat, bir kültür, bir döngüsel sistem. Bu döngüsel sistemde sulanabilir arazimizi vekillerimiz ve valimizle birlikte çoğaltıyoruz. Yenilenebilir enerjimizi çalışıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma temasından hareket ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

"Her sene gelişerek GastroAntep festivali devam ediyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere il protokolünün şehirde çok güzel işlere imza attıklarını ifade ederek, "Her sene gelişerek GastroAntep festivali devam ediyor. Bizim amacımız ülke içindeki hareketlilikleri hızlandırmak. Yaygın hale getirmek. Dünyanın her noktasından Türkiye'ye turist getirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda merkezden bizlerin tek başına yaptığı çalışmalar çok çok önemli olsa da yerel yönetimlerin kendi içlerinde yaptıkları çalışmalar çok daha önemli. Burada yapılan bu işi çok önemsiyorum ve çok başarılı buluyorum. Tabi bunun yanında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kentte yeni bir trend de başlattı. Coğrafi işaret konusunda çok sayıda ürünü tescil etti. Cumhuriyetin yüzüncü yılında yüz ürün tescillendi. Bununla beraber gastoronomi reçetesi de oluşuyor. Gaziantep, kültürü, gastoronomisi, tarihi ile bir cazibe noktası. Ülkemizde en çok gastronomi ürünü ihraç eden şehirlerin başında Gaziantep geliyor. Baklava ve fıstık gibi ürünler bunların en güzel örnekleri. Bu ürünlerin dünyada çok alıcısı var" diye konuştu.

Etkinlikte, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra AK Parti Gaziantep milletvekillerinden TBMM İdari Amiri Ali Şahin ile Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, İl Kültür Turizm Müdürü Bülent Öztürk ve vatandaşlar yer aldı.