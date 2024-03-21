Garanti BBVA Marmara Denizi'nde deniz kirliliğiyle mücadele ediyor

Garanti BBVA'nın, DenizTemiz Derneği/TURMEPA işbirliğiyle deniz kirliliğini azaltmak ve önlemek amacıyla Marmara Denizi'nde başlattığı "Mavi Nefes Projesi" devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Eylül 2021-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 177 bin kişinin günlük üretimine eşit 200 ton katı ve sıvı atık toplandı.

Marmara Denizi'nde 2 adet katı, Adrasan'da 1 adet sıvı ve Van'da 1 adet katı ve sıvı atık toplayan deniz süpürgeleri tarafından toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırıldı.

Proje kapsamında deniz temizliği konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla ortaokul öğrencilerine ve öğretmenlerine denizlerin önemi, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir su kaynakları için bireysel sorumluluklar konularında eğitimler de veriliyor.

Eğitim programı kapsamında Kocaeli, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve Tatvan'da 273 okuldan 3 bin 553 öğretmene ve 63 bin 612 öğrenciye ulaşıldı.

"Mavi Nefes" ve "Mavi Dedektifler"

"Mavi Nefes" otobüsüyle öğrencilere sıfır atık felsefesiyle hazırlanmış robotik kodlama ve üretim becerileri eğitimleri gerçekleştiriliyor, atölyeler düzenleniyor.

Gezici otobüsle aynı dönemde Kocaeli, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova'da 167 okuldan 3 bin 291 öğrenci ve 248 öğretmene eğitim verildi.

Projenin "Mavi Dedektifler" ayağındaysa lise öğrencileri için düzenlenen sıfır atık eğitimleriyle öğrencilerin deniz kirliliğine yönelik projeler geliştirmeleri teşvik ediliyor.

Mavi Dedektif adayları, akranlarına mentörlük yaparak farkındalık kazandırıyor. Mavi Nefes'in Mavi Dedektifler ayağına Eylül 2021'den bu yana 15 okuldan 271 öğrenci katıldı.

Garanti BBVA ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA, bu yıldan itibaren Mavi Nefes Projesi'ni denizleri temizleme çalışmalarının ötesine taşıyarak, deniz ekosisteminin rehabilite edilebilmesi için uzun soluklu bilimsel koruma ve izleme çalışmalarına başlayacak.

Bilimsel koruma ve izleme çalışmaları kapsamında Saros Körfezi'nin korunması ile Göcek bölgesinde deniz çayırlarının korunması ve izlenmesi için çeşitli çalışmalar yürütülecek.