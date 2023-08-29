Gama Gallery'de 'Zaman ve Mekan' Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Gama Gallery, Ayşegül Dinçkök, Ceylan Atuk, Can Sarıçoban ve Koray Erkay'ın eserlerinden oluşan 'Zaman ve Mekan' sergisini 13 Eylül'de Pera Palace Hotel'de açıyor. Sergi, 8 Ekim'e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Gama Gallery, 4 fotoğraf sanatçısının eserlerinden oluşan "Zaman ve Mekan" sergisini 13 Eylül'de Pera Palace Hotel'de sanatseverlerle buluşturacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, sergide, Ayşegül Dinçkök, Ceylan Atuk, Can Sarıçoban ve Koray Erkay'ın fotoğrafları bir temada bir araya gelecek.

Sergi, 8 Ekim'e kadar pazar günleri hariç 13.00 - 19.00 arasında ücretsiz gezilebilecek.???????