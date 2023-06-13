Galatasaray Lisesi'nin tarihi yılan heykeli yenilendi

Galatasaray Lisesi'nin İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi yılan heykeli, yaklaşık 3 ay önce kaybolmuştu. Yerine mermer malzemeden yapılan yeni bir heykel yerleştirildi. Heykelin yapımında görev alan heykeltıraş, eserin orijinaline uygun bir kopya yaptıklarını belirtti. Galatasaraylılar Derneği ise yenileme projesini üstlenerek, heykelin yerine yerleştirilmesini sağladı.

Ömer HASAR / GALATASARAY Lisesi'nin İstiklal Caddesi'ne bakan ön kapısındaki sütunda bulunan tarihi yılan heykeli yaklaşık 3 ay önce bilinmeyen bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Kaybolan heykelin yerine mermer malzemeden 110 kiloluk yeni bir yılan heykeli yerleştirildi. Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen orijinal heykelin akıbeti ise bilinmiyor.

Galatasaray Lisesi'nin İstiklal Caddesi'nde bulunan kapısındaki sağ ve sol tarafındaki sütunlarda yer alan ikiz yılan heykellerinden biri yaklaşık 3 ay önce bilinmeyen bir sebeple ortadan kaybolmuştu. Kayıp heykelin yerine kopyası yaptırıldı. Mermer malzeme kullanılarak yapılan ve orijinali örnek alınarak hazırlanan yılan heykeli, metal pimler, halat ve yapıştırıcı kimyasalla yerine yerleştirildi. Ağırlığı 110 kilogramı bulan eser, sütuna 45 dakikada monte edildi. Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen orijinal heykelin akıbeti ise bilinmiyor.

"ESERİN BİR KOPYASINI BİREBİR YAPMAYA ÇALIŞARAK BURAYA YERLEŞTİRMİŞ OLDUK"

GALATASARAYLILAR DERNEĞİ: İKİ AYLIK ÇALIŞMAYLA TAMAMLANDI

Öte yandan Galatasaraylılar Derneği'nde yenilemeyle ilgili açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, "Galatasaray Lisesi mezunlarının okul sonrası buluşma adresi olan, 1908 yılında kurulan, Türkiye'nin ilk mezun derneklerinde Galatasaraylılar Derneği, eserin orijinaline uygun şekilde yeniden camiaya kazandırılması projesini üstlendi. Tarihi ve manevi değeri olan bu eserin yerine yenisinin konulması için hızla harekete geçti. Mimar Savaş Güleç'in iki aylık çalışması neticesinde, yılanlı heykelin yapımı tamamladı. Heykel, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber'in ve camianın önemli isimlerinin katılımıyla, 11 Haziran Pazar günü Galatasaray Liselileri bir araya getiren Geleneksel Pilav Günü'nde törenle yerine yerleştirildi. Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, 'Tüzüğümüzün de bize verdiği sorumlulukla en değerli varlığımız olan Galatasaray Lisemizin maddi ve manevi varlıklarını korumaya devam edeceğiz' dedi." denildi.