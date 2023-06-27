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Galataport İstanbul'da Küçük Prens sergisi

Galataport İstanbul'da Küçük Prens sergisi

Kültür Sanat Haberleri

Galataport İstanbul, eserin 80'inci yılına özel kurgulanan Küçük Prens sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de hayal gücünü canlandırırken, kitapta yer alan hayata dair değerleri ve sevginin gücünü vurguluyor. 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek sergi, haftanın her günü 11.00-21.00 saatleri arasında görülebilecek.

Galataport İstanbul, eserin 80'inci yılına özel kurgulanan Küçük Prens sergisine ev sahipliği yapıyor.

Galataport İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Marketing Toys tarafından Türkiye'de ilk kez Galataport İstanbul'da düzenlenen sergi, özel kurgusuyla çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de hayal gücünü canlandırırken, kitapta yer alan hayata dair değerleri ve sevginin gücünü vurguluyor.

Galataport İstanbul'da 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek sergi, haftanın her günü 11.00-21.00 saatleri arasında görülebilecek.

Sergi biletleri, Galataport İstanbul M Blok'taki sergi gişesinden ve Passo üzerinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Salih Şeref - Kültür Sanat

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