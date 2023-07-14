Galata Kulesi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anısına Etkinlik Düzenlendi

Galata Kulesi'ne 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Beyoğlu Belediyesince organize edilen etkinlikte, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Galata Kulesi'ne Türk bayrağı ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler etkinliği izleyerek fotoğraf çekti.