"Füreya Koral Sergisi" ziyarete açıldı - Haberler

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Sanat Koleksiyonu'ndaki eserlerin yer aldığı "Füreya Koral Sergisi", Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında ziyarete açıldı.

Galataport G Blok Sergi Salonu'ndaki açılışa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergide, çağdaş Türk seramik sanatının öncülerinden, ilk Türk profesyonel kadın seramik sanatçısı Füreya Koral'ın özel koleksiyonunun yanı sıra Meclis binası yapılırken özel tasarlanan, yıllarca kulis ve odalarda kullanılan, milletvekillerinin üzerinde çay içtiği sehpalar da izlenime sunuldu.

Açılışta konuşan Şentop, Füreya Koral'ın çok önemli bir seramik sanatçısı olduğunu vurgulayarak, "Koral, geleneksel kadim motiflerimizi modern sanat anlayışı ve enstrümanlarıyla organize ederek ortaya koymuş." dedi.

TBMM'nin 1950'li yıllarda uhdesine aldığı sanatçıları, yerli ve milli sanatlar üzerine, tefriş işleri için yetiştirdiğini anlatan Şentop, akabinde Anadolu'nun her şehrine gönderilen sanatçıların, o bölgeye ait sanat unsurlarını öğrenerek yeni eserler üretmelerinin sağlandığını kaydetti.

Şentop, sergide Koral'ın 1960-1970 arasında Meclis için yaptığı eserlerin yer aldığını aktararak, "Füreya Koral'ı diğer sanatçılardan ayıran özelliği, sanatı hayatın içerisinde ve insanların kullanacağı bir eser olarak tasavvur etmesiydi. 'Yaptığım eseri insanlar kullansın isterim; yaptığım bir çanaktan çorba içsinler, bir fincandan kahve içsinler isterim.' şeklinde bir yaklaşımı vardı. Nitekim Meclis için yapmış olduğu eserler, Meclis'in duvarlarına bir süs olarak asılan eserler değil. Sergide de göreceğiniz gibi Meclis'te sehpa olarak yapılmış, üzerinde çay, kahve içilen eserler olmuş." ifadelerini kullandı.

Daha önce bu sergiyi farklı yerlerde açtıklarını kaydeden Şentop, "Bugün de burada İstanbullu hemşehrilerimizin sanat zevkine sunuyoruz." diye konuştu.

Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile sergiyi gezdi.

Füreya Koral kimdir?

Türkiye'nin ilk kadın seramik sanatçısı ve çağdaş seramiğin öncüsü Füreya Koral, 12 Haziran 1910'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Notre Dame de Sion Kız Lisesinden mezun olan Koral, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne devam etti. Koral, dönemin ünlü Macar keman virtüözü Charles Berger'den özel keman dersleri aldı. 1940-1944 yıllarında müzik eleştirileri yazdı, çeviriler yaptı.

Füreya Koral, 1947'de Lozan'da seramik çalışmalarına başladı. Fransız seramikçi Serre'nin desteğiyle Paris'te özel bir seramik atölyesinde çalışmalarını sürdüren sanatçı, ilk seramik ve taş baskı sergisini 1951'de Paris'te açtı. Aynı yıl yurda dönerek Maya galerisinde yapıtlarını sergiledi. Yurt içi ve dışında sergilere katılan Koral, çeşitli ödüllerin sahibi oldu.

Sanatın, sanatçının hayatına karıştığı gibi halkın hayatına da karışması gerektiğine dikkati çeken Füreya Koral, eserlerinde soyuttan somuta uzanan ve Anadolu kültürüne ağırlık veren bir anlatımı tercih etti.

Çalışmalarında seramik pano ve üç boyutlu eserlerin yanı sıra vazo, tabak gibi günlük yaşamda kullanılabilen ürünlere de imza atan usta sanatçının hayatı, yazar Ayşe Kulin'in "Füreya" isimli kitabına konu oldu.

Koral, 26 Ağustos 1997'de, İstanbul'da 87 yaşındayken hayatını kaybetti.