Fransız yönetmen Justine Triet Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı

Fransa'da düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'nde Justine Triet'in 'Anatomy of a Fall' filmi Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı. Festivalde birçok ödül sahiplerini bulurken, Merve Dizdar da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.