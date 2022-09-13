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Fransız yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında öldü

Kültür Sanat Haberleri

Fransız yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında öldü

Fransız sinema tarihinin en büyük yönetmenlerinden biri olan ve "yeni dalga sinemasının" kurucularından Jean-Luc Godard, 91 yaşında ötenazi yöntemiyle hayatını sonlandırdı.

Fransız sinema tarihinin en büyük yönetmenlerinden biri olan ve "yeni dalga sinemasının" kurucularından Jean-Luc Godard, 91 yaşında ötenazi yöntemiyle hayatını sonlandırdı.

Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, hayatına son verme kararı alan Godard, yasalarında ötenaziye izin veren İsviçre'nin Rolle kentindeki evinde öldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Godard'ın "ulusal bir hazine" ve "dahi" olduğunu belirtti.

Godard'ın 1960'da vizyona giren ilk uzun metrajlı filmi Breathless, çarpıcı tarzıyla "yeni dalga sinemasının" kült bir klasiği oldu. Yeni dalga sineması, geleneksel sinema anlayışına eleştirel yaklaşan bir akım olarak öne çıktı.

Jean-Luc Godard, devam eden yıllarda önemli eserlerle dünya sinemasında adından sıkça söz ettirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Alaca - Kültür Sanat

Jean Luc Godard İsviçre Fransa Kültür Sanat Haberler

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