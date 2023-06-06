Fransız trompet sanatçısı Lucienne Renaudin Vary, İstanbul Müzik Festivali'nde Borusan Quartet ile sahne aldı

Fransız trompet sanatçısı Lucienne Renaudin Vary, İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan Quartet ile Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda konser verdi. Konser, Caddebostan'da kurulan dev ekranda da canlı yayınlandı. Vary, Türk izleyicisini ve Türk halkını sevdiğini belirterek, özel bir konser programı hazırlandığını söyledi.

Fransız trompet sanatçısı Lucienne Renaudin Vary, "51. İstanbul Müzik Festivali"nde Borusan Quartet ile aynı sahneyi paylaştı.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda "Festival Buluşması: Borusan Quartet & Lucienne Renaudin Vary" konser, Caddebostan'a kurulan dev ekranda da canlı yayınlandı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festival için İstanbul'a gelen 24 yaşındaki trompetçi, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde trompetiyle klasik ve caz müzik çaldığını söyledi.

Genç sanatçı, konser için çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Müzisyenler (Borusan Quartet) muhteşem. Onlarla birlikte sahnede çalmak ve seyirciyle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Türk izleyicisini, Türk halkını seviyorum." dedi.

"Özel bir konser programı hazırlandı"

Konserde Johann Baptist Georg Neruda, Astor Piazzolla, Alberto Ginastera, Erik Satie ve Antonín Dvorak'ın eserlerine yer verdiğine işaret eden Vary, çok farklı tarzların bir araya geldiği özel bir konser programı hazırlandığını vurguladı.

Lucienne Renaudin Vary, daha önce İzmir, Bodrum, Antalya ve Ankara'ya gittiğini belirterek, İstanbul'a ilk kez geldiğini söyledi. Bu nedenle çok heyecanlı olduğunu kaydeden müzisyen, Türk halkının her zaman çok nazik, misafirperver ve sıcak kanlı olduğunun altını çizdi.

Borusan Quartet ile ilk kez sahneye çıktığını belirten sanatçı, "Borusan Quartet ile müzik yaptığım için çok mutluyum. Birçok kez prova yaptık ve bu her zaman benim için büyük bir zevkti. Harika müzisyenler. Birbirimizi çokça dinliyor ve sanki notalar aracılığıyla iletişim kuruyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Vary, bir müzisyen arkadaşının kendisine Türkçe şarkılar dinlettiğini, Türk müziğini ve sözlerini beğendiğini dile getirerek, İstanbul'a tekrar gelmek istediğini sözlerine ekledi.

Trompetiyle sahneye çıkan Vary'ye, kemanda Esen Kıvrak ile Nilay Sancar, viyolada Efdal Altun, viyolonselde ise Çağ Erçağ eşlik etti.

Konser yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Festival, 17 Haziran'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.