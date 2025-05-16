Fransız Lüks Kruvaziyer L'AUSTRAL Alanya'ya Demir Attı

Fransız Lüks Kruvaziyer L'AUSTRAL Alanya'ya Demir Attı
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Alanya limanına demir atan L'AUSTRAL adlı Fransız bandıralı lüks kruvaziyer, 187 yolcu ve 142 mürettebatıyla bölgeyi ziyaret etti. Yolcuların çoğu Fransız vatandaşı olarak gemiden inerek şehir merkezini ve turistik bölgeleri gezdi.

187 yolcu ve 142 mürettebatlı Fransa bandıralı lüks kruvaziyer Alanya'ya demir attı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesine, Fransa bayraklı "L'AUSTRAL" adlı lüks kruvaziyer yolcu gemisi limana ulaştı.

Turizm denilince akla ilk gelen kentlerin başında gelen Alanya'ya sabah saatlerinde Fransa bandıralı " L'AUSTRAL" isimli lüks kruvaziyer gemisi limana geldi. Fransa bandıralı olan yolcu gemisinde 187 yolcu ve 142 mürettebat bulunurken, yolcuların büyük kısmının Fransız vatandaşı olduğu öğrenildi. Kuşadasın'dan gelen lüks kruvaziyer yolcu gemisi akşam saat 20: 00 sıralarında Antalya'ya gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. Yolcuların bir kısmı şehir merkezini gezmek üzere gemiden inerken, bazı turistler ise tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.

İstanbul Denizcilik Akdeniz Bölge Müdürü Adnan Enderoğlu " Bugün için Alanya limanına lüks bir gemi getirdik. Gemi Fransız Bandıralı bir gemi. 187 yolcu ve 142 mürettebat ile geldi. Alanya limanı için gelen üçüncü gemimiz oldu. Bundan sonra 14 gemi daha bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Kültür Sanat
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