Fransa Ulusal Meclisi'nin kütüphanesi halka açıldı

Fransa'da mimarisiyle dikkat çeken Ulusal Meclisin kütüphanesinde, tarihi kitapların da bulunduğu yaklaşık 700 bin eser bulunuyor. Meclis binası, "Bourbon Sarayı" olarak adlandırılıyor ve Paris'in 7. bölgesinde, Seine Nehri kıyısı yakınında 18. yüzyılda inşa edildi. Meclis başkanının ikametgahı olan "Lassay Oteli"nden Bourbon Sarayı'na da geçilebiliyor. Nadide eserler arasında 9. yüzyıla ait bir İncil, Fransızların ulusal kahramanı Jeanne d'Arc'ın yargılandığı davanın tutanak örneği ve bir Aztek Takvimi kayıtlı.

Fransa'da mimarisiyle dikkat çeken Ulusal Meclisin kütüphanesinde, tarihi kitapların da bulunduğu yaklaşık 700 bin eser bulunuyor.

Fransa'da yasama gücünün ana kanadını oluşturan Ulusal Meclis, hafta sonu kapılarını halka açtı.

Binlerce vatandaş, Meclis Genel Kurulunu, tarihi Meclis Kütüphanesini, meclisin bahçelerini ve farklı bölümlerini ziyaret etme fırsatı buldu.

Meclis binası, "Bourbon Sarayı" olarak adlandırılıyor ve Paris'in 7. bölgesinde, Seine Nehri kıyısı yakınında 18. yüzyılda inşa edildi.

Meclis başkanının ikametgahı olan "Lassay Oteli"nden Bourbon Sarayı'na da geçilebiliyor.

Ulusal Mecliste 577 milletvekili görev yaparken, Fransız Parlamentosunun diğer kanadı olan Senatoda da 348 Senatör faaliyet gösteriyor.

Almanca, Arapça ve İtalyanca kitaplar da yer alıyor

Bourbon Sarayı'ndaki Meclis Kütüphanesi ve rezervlerinde aralarında nadir kitapların da bulunduğu yaklaşık 700 bin eser, ayrıca Almanca, Arapça ve İtalyanca kitaplar da yer alıyor.

Nadide eserler arasında 9. yüzyıla ait bir İncil, Fransızların ulusal kahramanı Jeanne d'Arc'ın yargılandığı davanın tutanak örneği ve bir Aztek Takvimi kayıtlı..

Kütüphane tavanında dikkat çeken resimler de ünlü Fransız ressam Eugene Delacroix tarafından 1835-1847 döneminde yapıldı.

Kırmızı rengin hakim olduğu Meclis Genel Kurulu'nda, milletvekillerinin oturduğu alanın amfi şeklinde tasarlandığı dikkati çekiyor.

Hükümete soru faslında bakanların ön sırada oturduğu Genel Kurulda, gazeteciler, vatandaşlar veya davetli siyasiler için balkonlarda da özel farklı alanlar bulunuyor. ???????