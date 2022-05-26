Fransa'da Louvre Müzesi eski müdürü, tarihi eser kaçakçılığına "göz yummakla" suçlanıyor - Haberler

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Fransa'da Louvre Müzesi eski müdürü, tarihi eser kaçakçılığına "göz yummakla" suçlanıyor

AA - Esra Taşkın - Kültür Sanat
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Fransa'da Louvre Müzesi eski müdürü, tarihi eser kaçakçılığına 'göz yummakla' suçlanıyor

Fransa'da Louvre Müzesinin 2013-2021 yıllarında müdürlüğünü yapan Jean-Luc Martinez, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir soruşturma kapsamında suçlanıyor.

Fransa'da Louvre Müzesinin 2013-2021 yıllarında müdürlüğünü yapan Jean-Luc Martinez, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir soruşturma kapsamında suçlanıyor.

Fransız basınında yer alan habere göre, Martinez, hafta başında Kültürel Eserler Kaçakçılığı ile Mücadele Merkez Ofisi (OCBC) tarafından gözaltına alındı.

Çarşamba günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Martinez, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir soruşturmada "organize dolandırıcılıkta suç ortaklığı yapmak" ve "kara para aklamakla" suçlanıyor.

Martinez'in, aralarında Tutankhamun'un mezar taşının da bulunduğu tarihi eserlerin kaçakçılığının yapılmasına müdahil olduğu, 5 tarihi eserin menşei konusunda sahte sertifikalar hazırlanmasına göz yumduğu iddia ediliyor.???????

Temmuz 2018'de Yakın ve Orta Doğu'daki ülkelerden gelen yüzlerce tarihi eser hakkında kaçakçılık şüphesiyle ön soruşturma başlatılmıştı.

AA / Esra Taşkın - Kültür Sanat

Fransa, Jean, Kültür Sanat, Haberler

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