Fransa'da 7. Türk Festivali Goussainville'de düzenleniyor
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Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Goussainville kenti, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Goussainville Ulu Cami Derneğince düzenlenen geleneksel 7. Türk Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festivalde Türk çini ve cam sanatı, Anadolu kültürü ve mutfağı tanıtılıyor.
Fransa'da başkenti Paris'in banliyösü Goussainville kenti, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Goussainville Ulu Cami Derneğince düzenlenen geleneksel 7. Türk Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.
???????Goussainville'de açık havadaki özel komplekste 9 Haziran'da başlayan festivalde, Türk çini ve cam sanatının, Anadolu kültürü ve mutfağının tanıtıldığı stantlar yer alıyor. Söz konusu stantlar tarihi Safranbolu evlerini anımsatıyor.
Paris bölgesindeki Türk ailelerin çocuklarıyla katıldığı festivale bölge halkı da ilgi gösteriyor.
Festivalin ikinci gününde, Türk vatandaşları bölge halkıyla "birlik yürüyüşü" düzenledi.
Mehteran takımının öncülük ettiği yürüyüşe, geleneksel Anadolu kıyafetleri giyen çocuklar ellerinde Türk bayrakları sallayarak katıldı.
Festivalde, Almanya'dan Türk folklor ekibi, Türkiye'den gelen sanatçılar, Paris'ten Zeybek ekibi ve Hollanda'dan mehteran takımı ve animasyon ekibi yer alıyor.
Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe'nin dün ziyaret ettiği festivale bugün de Goussainville Belediye Başkanı Abdelaziz Hamida ve belediye ekibi katıldı.
Festivalde çocuklar horon ve oyun havası oynarken, ebeveynler geleneksel Türk kahvesi ve Karadeniz çayını semaver farkıyla tatma fırsatı buluyor.
Akşam saatlerinde katılımın yoğunlaştığı festival yarın akşam sona erecek.