Fransa'da 7. Türk Festivali Goussainville'de düzenleniyor

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Goussainville kenti, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Goussainville Ulu Cami Derneğince düzenlenen geleneksel 7. Türk Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festivalde Türk çini ve cam sanatı, Anadolu kültürü ve mutfağı tanıtılıyor.