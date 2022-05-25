"Fotomaraton" 28 Mayıs'ta Taksim ile Galataport arasında düzenlenecek - Haberler

Fotoğraf tutkunları, "Fotomaraton" için 28 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya gelecek.

Fotoğraf Organizasyonları Derneğinden (FOTON) yapılan açıklamaya göre, Taksim ile Galataport arasında yapılacak 6 saatlik etkinliğin başlangıcında İstiklal Caddesi'nde sürprizlerle dolu bir şenlik yürüyüşü düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ikincisi düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik, Taksim AKM önünden başlayacak, Şişhane Meydanı ve Galataport noktalarında belirlenecek 3 farklı temayla yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FOTON Genel Sekreteri Tanin Helvacı, etkinliğin amatör ya da profesyonel herkese açık olduğunu ve katılımcıların fotoğraf makinası, akıllı cep telefonu ya da tabletlerle

katılabileceklerini söyledi.

İnternet üzerinden kayıtlarını daha önce yaptıran fotoğrafçıların sabah yaka kartlarını ve özel tişörtlerini alacaklarını, İstiklal Caddesi'ndeki kortej sonrasında güzergah boyunca belirlenen temalarda çekimler yapılacağını belirten ve etkinliğin ödüllerine ilişkin bilgi veren Helvacı, Fotomaraton'un bölge turizmine önemli bir katkı sağlayacağını kaydetti.