Türkiye'ye renkli fotoğrafı getiren ve laboratuvar kurup tüm Türkiye'ye gönderen duayen fotoğrafçı Hamdi Bilgili, Maltepe Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Fotoğrafçı Hamdi Bilgili Maltepe'de son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Türkiye'ye renkli fotoğrafı getiren ve laboratuvar kurup tüm Türkiye'ye gönderen duayen fotoğrafçı Hamdili Bilgili, Maltepe Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'ye 1970'li yılların başında renkli fotoğrafı getiren, bu konuda bir laboratuvar kurarak tüm Türkiye'ye gönderen Bilgili Color kurucusu Hamdi Bilgili 23 Temmuz günü hayatını kaybetti. Kadıköy'de fotoğraf stüdyosu bulunan ve burada binlerce vatandaşın fotoğrafını çeken duayen fotoğrafçı Hamdi Bilgili, Maltepe Merkez Camii'nde İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.