Fotoğraf tutkunları 2. Afşin Ulusal Fotokamp etkinliğinde buluştu - Haberler

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Fotoğraf tutkunları 2. Afşin Ulusal Fotokamp etkinliğinde buluştu

AA - Sinan Doruk - Kültür Sanat
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Fotoğraf tutkunları 2. Afşin Ulusal Fotokamp etkinliğinde buluştu

Kahramanmaraş'ta Afşin Belediyesi, Thousand Bulls Production ve Binboğalar Fotoğraf Yolcuları Topluluğu (BİNFOT) tarafından organize edilen 2. Afşin Ulusal Fotokamp etkinliği başladı.

Kahramanmaraş'ta Afşin Belediyesi, Thousand Bulls Production ve Binboğalar Fotoğraf Yolcuları Topluluğu (BİNFOT) tarafından organize edilen 2. Afşin Ulusal Fotokamp etkinliği başladı.

Tanır Mahallesinde, Hurman Çayında kurulan kamp alanında, etkinlik için bir araya gelen katılımcılar, 3 gün boyunca 9 değişik rotayı takip ederek ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini fotoğraflayacak.

Etkinliğin açılışında konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, bu tarz etkinliklerin şehrin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Afşin'in son yıllarda birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptığına değinen Güven, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen misafirleri ağırladıklarını dile getirdi.

Etkinliğin ilçede alternatif turizme katkı sağlayacağını belirten Güven, "Turizmden pay almaya başladık. Kırsal mahallelerimizi destekleyecek projeler üretmek gibi, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin ilk arı evini Afşin'e açtık. Bunlar Afşin'imize alternatif turizm anlamında ekonomik olarak katkı sağlayacak. Hayallerimizi bir bir geçekleştiriyoruz. Açılışını yaptığımız fotoğraf ve kamp etkinliği de kültürel etkileşim ve bölgemizin tanıtılması için çok önemli. Bu bizim en büyük kazanımımız. Buraya katılan tüm misafirlerimize ve etkinliğin hayata geçirilmesinde bizlerden emeklerini esirgemeyen fotoğraf sanatçımız Mustafa Ertekin hocamız ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Fotokamp Koordinatörü Mustafa Ertekin de ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini kente gelen misafirlere tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, etkinliğin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Açılışa, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, kamu ve kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ilgililer katıldı.

AA / Sinan Doruk - Kültür Sanat

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