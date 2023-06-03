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Foça'nın Minik Ressamları Eserlerini Sergiledi

Foça'nın Minik Ressamları Eserlerini Sergiledi

Kültür Sanat Haberleri

Foça Belediyesi'nin resim kursuna devam eden çocuk ressamlar, düzenlenen sergi ile eserlerini beğeniye sundu.

Foça Belediyesi'nin resim kursuna devam eden çocuk ressamlar, düzenlenen sergi ile eserlerini beğeniye sundu.

Sergi açılışına, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün yanı sıra öğrenciler, velileri, CHP Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz ve CHP Foça Kadın Kolları Başkanı Suna Saraçoğlu da katıldı.

Başkan Gürbüz, "Resim kursumuzun çocuk ressamlarını ve resim öğretmenimiz Cüneyt Ekemen'i, Atatürk Sosyal Yaşam Merkezimizde açtıkları güzel sergi ve çalışmaları için tebrik ederim" dedi.

Çocuk resim kursunun yeni dönemi hakkındaki bilgiler, okulların yaz tatiline girmesinin ardından Foça Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Kaynak: ANKA / Kültür Sanat

Cumhuriyet Halk Partisi Fatih Gürbüz Hisarcık Çocuk Kültür Sanat Haberler

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