Foça Kitap Kulübü 11. Geleneksel Kitap Şenliği'nde 2 Bin Adet Kitap Dağıttı

Foça Kitap Kulübü tarafından Foça Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen 11. Geleneksel Kitap Şenliği'nde 2 bin adet kitap dağıtıldı. Katılımcılar seçtikleri bir kitabı ücretsiz olarak aldı ve canlı müzik dinletileriyle güzel bir gün geçirdi.

Foça Kitap Kulübü tarafından Foça Belediyesi'nin destekleri ile 24 Haziran Cumartesi günü düzenlenen 11. Geleneksel Kitap Şenliği'nde 2 bin adet kitap dağıtıldı.

Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen şenliğe katılanlar, seçtikleri bir kitabı ücretsiz olarak aldı ve canlı müzik dinletileriyle güzel bir gün geçirdi. Şenliğin bir saati yalnızca çocuklara ayrıldı. Çocuklar, okumak istedikleri kitabı kendileri seçti.

16 yıl önce bir avuç kitap okuma gönüllüsünün Ayla Karatekin'in başkanlığında kurduğu kulübün giderek gelişen bir yapı ve artan sayıda kitabı ücretsiz olarak kitapseverlere ulaştırmaya devam ettiğini belirten Foça Kitap Kulübü Başkanı Alptekin Aydın, "Foça Kitap Kulübü, Foça'da bir grup kitap okuma gönüllüsünün 16 yıl önce oluşturduğu bir kulüp. Kulüp üyeleri, dar bütçelerle, topladığı paralarla kitap alıyor. Çevreden, bağışçılardan gelen kitapları topluyor. Bağışlanan kitapları hem halkın alıp okuması için sokak kitaplıklarımıza koyuyoruz hem de talep eden köy ya da ıslahevi kütüphanelerine gönderiyoruz. Senede bir kez de Foça'da, meydanda halkımıza ücretsiz dağıtacak şekilde Kitap Şenliği yapıyoruz" dedi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Kitap Kulübü Başkanı Alptekin Aydın'a ve kitap kulübü gönüllülerine teşekkür etti.